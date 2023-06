«The Age of Pleasure», Janelle Monáe

Depuis la parution de son deuxième album (The Electric Lady, 2013), Janelle Monáe a investi les plateaux hollywoodiens, son talent lui ayant valu huit nominations aux Oscar. On écoutera ainsi The Age of Pleasure comme une distraction à sa carrière d’actrice : c’est léger, racoleur, à l’opposé des monuments féministes et afrofuturistes que sont ses trois précédents albums. Tout court (33 minutes), il passe pour un mixtape, les chansons se fondant entre elles pour créer cette agréable ode à l’amour et aux plaisirs charnels tissée d’afrobeat (Black Sugar Beach, Know Better), de R&B, de rap et de reggae (le one-drop de Lipstick Lover, Water Slide qui échantillonne le classique Bam Bam de Sister Nancy, Only Have Eyes 42 empruntant au succès rocksteady The Loser de Derrick Harriott). En toute franchise, cet album est savoureux comme un Popsicle en pleine canicule, donc beaucoup moins nutritif que ses ambitieux précédents albums qui consacraient Monáe comme l’une des plus éloquentes musiciennes pop de la dernière décennie. En concert le 20 septembre au MTelus.



The Age of Pleasure ★★★ R&B Janelle Monáe, Wondaland/Bad Boy