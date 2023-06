«Voyages & autres histoires », Guy Bélanger

Mine de rien, l’an prochain, Guy Bélanger célébrera les 50 ans de sa rencontre décisive avec le regretté Bob Walsh. Avec le souffle qu’il avait (et qu’il a encore), c’était joué : l’harmoniciste allait être le parfait allié. Avec qui n’a-t-il pas joué ? L’exploit aura été d’exister à sa propre enseigne. Sans grand tapage, voilà son neuvième album, à chérir comme les autres. Meilleur ? Possiblement. Question d’aménagement du paysage : l’harmonica n’est pas partout. À sa meilleure place, et rien que là. De Bayou’s Ride la marécageuse à la pink-floydienne Au bout du chemin (créée pour un film, ici habitée par la voix de Nanette Workman), on en parcourt, du territoire. Les collaborations, en chemin, sont toujours des retrouvailles : avec le guitariste Claude Fradette, avec la chanteuse Sylvie DesGroseillers, l’ami Guy sait doser, donner, partager. Son jeu est brut ou raffiné, selon l’état du bitume. Comme les meilleurs voyageurs, il va où il veut, s’intègre aux lieux. Un as ET un chic type. On repart avec lui ?



Voyages autres histoires ★★★★ Americana Guy Bélanger,