«Père et fils», Einav Yarden

Le quatrième disque sur l’étiquette néerlandaise Challenge de la pianiste Einav Yarden, 45 ans, mérite vraiment qu’on s’y attarde. Au moment où Edna Stern s’enferre, hélas, sous prétexte d’épure, dans ses expérimentations sonores de piano desséché récemment appliqué, après Schubert, à Bach, nous avons ici un très bel exemple d’esthétique sonore analytique, mais musicale. Le très astucieux programme place en miroir le père et le fils Bach pour illustrer les avancées stylistiques et l’inventivité de Carl Philipp Emanuel. Jean-Sébastien est représenté par la 2e Suite anglaise et la Fantaisie chromatique et fugue ; son fils, par ses Rondos Wq. 59/4 et Wq. 57/3, les Fantaisies Wq. 58/6 et Wq. 61/6, la 2e Sonate prussienne Wq. 48/2, la Sonate en ré majeur, Wq. 61/2 et Arioso avec 7 variations, Wq. 118/4. Sans avoir tout à fait la grâce et le charme irrésistible de Schaghajegh Nosrati, le jeu d’Einav Yarden est d’une limpidité et d’une clarté polyphonique exemplaires tout en n’étant pas inutilement démonstratif. Pianiste à suivre.

Père et fils ★★★★ Classique Oeuvres pour clavier de J.-S. et C. P. E. Bach, Einav Yarden, Challenge CC 72952