«ÁTTA», Sigur Rós

Dix ans après le bienvenu retour aux sources post-rock de Kveikur, Sigur Rós lance cet ÁTTA (« huit » en islandais) que les membres décrivent comme le plus introspectif de leur discographie. Disons plutôt : le plus lisse. La quasi-absence de batterie se fait sentir. Où sont les guitares électriques rageuses qui donnaient tant de relief aux meilleurs albums du groupe ?ÁTTA répond à l’air belliqueux du temps en servant d’abri dans lequel l’auditeur se réfugie lorsque grondent les tempêtes. Les violons du London Contemporary Orchestra abritent la voix de Jónsi et aplatissent les mélodies pour ne laisser paraître que de faciles progressions harmoniques. L’effet pastoral séduit dans les quinze premières minutes de l’album, le mouvement ondulatoire des violons pendant Blóðberg possédant une force indéniable, son contrepoint ambient Skel concluant joliment le premier mouvement. La suite lasse alors qu’on cherche, en vain, les violents et magnifiques contrastes entre les couleurs orchestrales et la rage du groupe rock que fut autrefois Sigur Rós.



ÁTTA ★★★ Post-rock Sigur Rós, BMG