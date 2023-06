«Des bordées de mots» et «Critiquement incorrecte», Lynda Lemay

Rappelons le grand coup d’étrier à l’arrière-train de l’impossible : en novembre 2021, la prolifique des prolifiques a promis 11 albums de nouvelles chansons en 111 jours. Voici le huitième… et le neuvième. En même temps. Pas le choix : le temps file, faut produire. Ce qu’elle fait avec son habituel brio. Et pas qu’un peu d’audace : c’est le grand écart entre les approches ! Le huitième volet déborde de tendresse, de joliesse et d’indulgence envers les gens et elle-même (dans L’arc-en-ciel, autoportrait qui en jette) ; le neuvième sort le méchant, ironise intensément, cultive en pot le pas beau. Ça pue dans tous les racoins de Nausée… ah bon. Ça « pue la haine » dans Les conduits d’aération. La Confession d’une narcissique sonne trop juste pour ne pas servir de miroir. Tumidité ? Histoire de salive. Fil rouge ? Histoire d’agression, du point de vue de l’agresseur impuni. Disons-le sans ambages : on apprécie bien plus la Lynda baveuse. Et on soupçonne qu’elle le sait.

