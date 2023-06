«Concertos pour piano et pour alto n° 1», Airat Ichmouratov

Bel exemple de mécénat habile : notre compositeur, créateur et mélodiste profus Airat Ichmouratov a accès à un éditeur international qui lui permet de diffuser davantage sa musique. On note que ce disque, en rappelant la grande qualité des deux précédents CD Chandos, franchit une étape supplémentaire avec l’apport de l’Orchestre symphonique de Londres et la publication en format SACD. On retrouve Ichmouratov en véritable « éponge de la musique du XXe siècle ». Son Concerto pour piano, avec Jean-Philippe Sylvestre, à la hauteur de la volubilité de la partition, débute comme le 3e Concerto de Bartók, puis débouche sur une ritournelle très efficace à la Kabalevski. Au coeur de la poignante tension du deuxième mouvement, on se croirait dans une musique de film d’Arthur Honegger des années 1940. L’oeuvre est longue (40 minutes), et le Finale ne renoue pas totalement avec l’inspiration du premier volet. Schéma inverse pour le Concerto pour alto (avec sa femme, Elvira Misbakhova), irrésistible à compter du deuxième mouvement. CD passionnant pour qui suit la trajectoire du compositeur.

Airat Ichmouratov ★★★★ Classique O. symphonique de Londres, A. Ichmouratov, Chandos CHSA 5281