À voir aux Francos jeudi

Anatole

À 19 h sur la scène SiriusXM

L’artiste de Québec Anatole, de son vrai nom Alexandre Martel, est un des créateurs dont le nom revient souvent dans les pochettes de ce que la relève nous offre de plus pétillant, comme Hubert Lenoir et Lou-Adriane Cassidy. Il livrera jeudi ses plus récentes chansons, lentes et élégantes. C’est un brin rétro, entre les Beatles et Sylvain Lelièvre, et c’est toujours mélodique, avec le chant en avant-plan.

Dumas

À 20 h sur la scène Loto-Québec

Ne vous pincez pas : c’est il y a 20 ans cette année que Dumas sortait son album Le cours des jours. Il replongera dans le répertoire de cet album phare pour ce spectacle. On est en droit de s’attendre à J’erre, Je ne sais pas et Linoléum. Le chanteur a aussi un nouveau disque à défendre, Cosmologie. Parions qu’il y pigera.

Fuudge

À 22 h sur la scène SiriusXM

Quoi de mieux pour finir la soirée qu’un peu de musique décoiffante et lourde ! C’est ce que propose le groupe Fuudge, qui est fort dans les mélodies, mais dont le dernier disque est assez intense. Parfait pour faire vriller vos cheveux longs en faisant des incantations sataniques. Ou, plus probablement, pour recevoir au plexus une bonne dose de décibels.