À voir aux Francos mardi

Rosie Valland

18 h, scène Loto-Québec

Plus les années avancent, plus Rosie Valland se raffine et prend racine. En témoignent les pièces à voilures délicatement électroniques de son plus récent disque, Emmanuelle, paru l’automne dernier. Une belle façon d’entamer la soirée.

Ariane Roy

20 h, scène Loto-Québec

Porte-étendard de la nouvelle vague de chanteuses québécoises à l’approche à la fois très pop et très alternative, Ariane Roy viendra défendre son excellent disque Medium plaisir. Des refrains forts et des mots de son époque sur des musiques de qualité, c’est elle en quelques mots.

Lisa LeBlanc

21 h, place des Festivals

C’est l’incontournable de la soirée. Lisa LeBlanc viendra faire vibrer la foule avec son spectacle Chiac Disco, du nom de son dernier disque. Ça va danser et chanter sous la boule disco, et on présume une pluie de cordes et une ondée de paillettes.