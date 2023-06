Pierre de Maere, l’amour à mort

Pierre de Maere a tout juste 22 ans, mais il avance dans l’industrie musicale avec une impressionnante assurance et la vision d’ensemble d’un vétéran. Pas étonnant que le jeune Belge — qui marche dans les pas de Stromae, mais pas que — ait décroché à l’hiver le titre de Révélation masculine aux Victoires de la musique grâce à son premier disque pop, intitulé Regarde-moi, qu’il vient présenter aux Francos de Montréal.

Le jeune homme sort tout juste d’une longue séance filmée pour la télé quand il décroche le téléphone. La veille, la nuit a été très courte, et le lendemain est un jour de concert, mais Pierre de Maere s’est trouvé un petit coin de parc parisien pour jouer avec générosité le jeu de l’entrevue. Il parle beaucoup, il parle vite, mais il parle bien et clairement de son parcours. Visiblement, il n’avance pas à l’aveuglette.

« Si je dois me définir, là, comme ça, à un inconnu qui ne connaît ni la musique, ni le nom, ni le visage, les choses qui me paraissent les plus évidentes et les plus justes, c’est que j’ai une nature qui est très romantique. À la fois musicalement, mais dans l’humain que je suis, et dans les textes aussi. »

Romantique, Pierre de Maere, mais pas dans le sens fleur bleue, de la petite romance à l’eau de rose. Ses pièces rythmées et accrocheuses sont trempées d’intensité, de tragédie, de dilemmes et de beauté, aussi. « Quand je parle d’amour, c’est l’amour à mort, toujours, explique-t-il. C’est cette espèce d’amour pour toujours, idéalisé ou alors dramatisé et tragique. Un amour qui est tiède, ça ne m’intéresse pas forcément. »

On retrouve cette essence sur la très efficace Enfant de, que ne renieraient ni Indochine ni Les Rita Mitsouko. Pierre de Maere mélange la famille et l’amour dans quelque chose de très cornélien. « C’est à n’y rien comprendre l’amour est fascinant/fait tourner le monde à l’envers/Je suis l’enfant du toréador et de la sainte Marie/Voulez-vous me donner la mort/ou bien du sens à ma vie ? »

Déjà à 12 ans, de Maere s’amusait sur l’application Garage Band de son iPod Touch, et composait des titres en chantant une langue inventée qui s’est mutée en anglais avec le temps. « J’avais une impression que le français était ringard musicalement. Mes icônes, elles, étaient plutôt américaines, comme Lady Gaga. » Puis un jour, autour de 18 ans, il reçoit un commentaire qui souligne l’atrocité de son accent. Ouch, mais ouf. « Ç’a été le plus beau conseil qu’on m’a donné parce que c’est comme ça que je me suis véritablement révélé », assure-t-il.

C’est un peu là que Stromae, icône belge de la pop-électro, s’immisce dans le parcours de Pierre de Maere. « Il a ébranlé mes a priori » sur la chanson en français. Il y avait le charme des sonorités modernes, mais aussi l’attrait de « l’aspect global de son projet ». « J’étais aussi fasciné par l’image, la mode, le visuel, le personnage, le propos en interview. Tout ça était un ensemble très bien ficelé qui avait beaucoup de sens. Et puis il avait une ambition créative qui était, je trouve, beaucoup plus haute que la moyenne en Europe francophone. »

Tout ça se retrouve aussi dans la production de Pierre de Maere, qui le fait avec une grande maîtrise. Les clips sont léchés, la pochette est réfléchie. Le Belge raconte que dès 15 ans, il s’est lancé dans la photographie, croquant d’abord le portrait de sa petite soeur puis celui d’amis pendant des années, avant de travailler avec des mannequins et des acteurs. « Là, il fallait prendre en charge le stylisme, la direction artistique des shootings », ce qui a été une école importante dans sa conscience esthétique.

« Quand je me suis remis à la musique, j’avais ce bagage de l’image, et ça m’a semblé être une évidence que mon projet, il serait comme Stromae, global. »

Sur la pochette de Regarde-moi, on y voit la tête du chanteur aux yeux bleus, et son col roulé qui s’élève jusqu’à la mâchoire. Les couleurs sont éclatantes : rouge et violet. « Pour moi, ce sont des couleurs italiennes, ce sont les couleurs de la maison Valentino. Elles sont à la fois dramatiques et en même temps joyeuses, elles sont vives, elles sont pop, et je pense qu’elles représentent bien à la fois l’aspect accessible de l’album et l’aspect romantique, un peu dramatique. »

Sa pop, Pierre de Maere ne la campe pas trop dans une tendance actuelle, même qu’il la dit « presque anachronique ». Il y a les « r » roulés à la Stromae ici, le titre Mercredi sonne très The Weeknd, J’aime ta violence évoque Kanye West. Mais il y a aussi des filons très hexagonaux et un peu rétro, comme Indochine et Polnareff. « J’aurais du mal à survivre dans une seule époque et j’aime bien ça. »

Le chanteur sera des Francos de Montréal mardi, en première partie de Thierry Larose au Club Soda, et aura sa propre scène extérieure mercredi, à 18 h. Du Québec, il connaît un peu Pierre Lapointe, mais raconte surtout avoir été époustouflé par Hubert Lenoir, qu’il a vu sur scène à Paris et dont la prestation « avait tout transformé » dans son attitude sur les planches.

« Il a une sorte de charisme absolu, de prestance, de créativité, de génie », indique Pierre de Maere. Ce dernier n’est pas dupe : au Québec, « tout est à faire, l’histoire ne fait que commencer. Mais j’espère qu’elle sera belle et longue ». Et bien romantique.

Pierre de Maere Aux Francos de Montréal, en première partie de Thierry Larose, au Club Soda, le 13 juin, 20 h et sur la scène extérieure Loto-Québec, le 14 juin à 18 h