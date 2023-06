Lizzo prend sa revanche au Centre Bell

Cinq semaines après avoir été forcée de reporter en raison d’un vilain virus son concert prévu au Centre Bell, la pop star américaine Lizzo a honoré son engagement auprès de ses fans montréalais en offrant dimanche soir un chaleureux et coloré concert prenant la forme d’une célébration de la différence et de l’estime de soi, assortie des tubes disco-pop-r&b qui ont jalonné son parcours jusqu’aux sommets des palmarès depuis la parution, en 2019, de son troisième album Cuz I Love You. La musicienne a enfilé une vingtaine de chansons sans temps morts, gardant les fans sur leurs jambes du début à la fin.

Lizzo a fait allusion à son rendez-vous manqué de mai dernier à la fin de son spectacle : « Merci d’avoir été patients avec moi ! », a-t-elle déclaré, avant de dédier à ses fans québécois son succès I Love You Bitch.

Son mot était d’autant plus sincère qu’elle venait de passer l’heure et demie à se démener sur scène pour racheter le temps perdu avec ce spectacle « très différent » de celui qu’elle aurait dû nous présenter au moment prévu – l’Américaine terminait alors sa tournée des arénas et ajustait sa performance aux plus grandes scènes des festivals extérieurs, comme le Governer’s Ball de New York, où elle était la tête d’affiche de la journée d’ouverture vendredi dernier.

« Mais je crois qu’il est encore meilleur, ce spectacle ! », a-t-elle ajouté. En effet : nous avons du mal à lui trouver des défauts. Haletante performance que celle offerte par Lizzo, ses sept musiciennes (batterie, basse, claviers, guitares, trio de choristes) et son bataillon de danseuses et danseurs – ainsi que ses deux flûtistes, ses Sasha’s, référence à sa flûte traversière qu’elle a baptisée Sasha Flute, elle-même une référence à Sasha Fierce l’alter ego de Beyoncé (c’était le titre de son album paru en 2008).

La scène s’est allumée sur les premières mesures de Cuz I Love You, enfilées dans celles de son succès Juice. Lizzo est apparue dans un maillot jaune fluo, avec ses danseuses elles aussi en fluo, arborant aussi des perruques roses ; l’orchestre jouait sur de petites scènes dans un décor rétro-néon-disco façon revue musicale à Las Vegas. En fond de scène, un vaste écran LED, mais nous serions embêtés de vous détailler ce qu’on y projetait puisqu’on n’y a pas porté attention : tous nos regards étaient portés sur Lizzo et ses danseurs, qui avaient tellement de plaisir à bouger sur scène que c’en était contagieux.

Durant la première moitié de la soirée, Lizzo ne s’est pas traînée les pieds, enfilant les refrains pop sur des rythmes disco et dance, parfois avec quelques détours rap – sur Grrrls (de son dernier album Special, paru l’an dernier) par exemple, avec son échantillon d’un vieux succès des Beastie Boys. « Tonight, you can be yourself, Montréal – et je veux que vous dansiez ! », a-t-elle commandé pendant l’hymne synth pop 2 Be Loved (Am I Ready) rappelant les vieux succès d’Olivia Newton-John.

La foule avait compris le message. Les enfants, les parents, les jeunes, les vieux, les gays (le drapeau de la fierté a flotté toute la soirée dans les gradins), les femmes Noires et les corps différents comme le sien, tout le monde était invité à sa fête. Lorsqu’elle a enfilé une robe beige à paillette pour ensuite se diriger vers la petite scène au bout de la passerelle et offrir un moment de ballades soul-r&b, la soirée n’a même pas connu une baisse de tension. Le public s’est simplement laissé bercé par la voix légèrement éraillée de la chanteuse, qui a conclu le segment avec une interprétation de Doo Wop (That Thing), classique de Lauryn Hill.

Et c’est reparti de plus belle sur le plancher de danse avec les Like a Girl, Birthday Girl et Everybody’s Gay, entre autres. Pour Truth Hurts, elle a enfin sorti la Sasha Flute que tout le monde attendait depuis le début de la soirée (rappelons qu’elle a une formation de flûtiste classique suivie à l’Université de Houston), avant d’offrir quelques dernières bombes, I Love You Bitch, Good as Hell et l’incontournable About Damn Time, prenant en plus le temps de saluer les fans et lire à voix haute les affiches qu’ils avaient bricolées pour elle.

Sur l’une de celles qui avait accroché l’oeil de Lizzo était écrit : « THICK BITCH ERA ! » La musicienne n’a pas caché son appréciation du message.