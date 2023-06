Hommage à Renée Martel aux Francos: des mains tendues

Les chansons de Renée Martel ont résonné dimanche soir aux Francos de Montréal, comme autant de mains tendues. Sur le parterre gazonné, à l’heure où le soleil dit bonjour aux tours à condos du centre-ville, une foule bigarrée s’était rassemblée pour entendre et voir l’adaptation en spectacle du disque hommage C’est notre histoire, un projet mené par la fille de la grande chanteuse.

La pochette de l’album paru fin mars donnait le ton. On y voit Renée Martel qui tend la main à sa petite Laurence Lebel, le regard bienveillant, le sourire aux lèvres. Cette transmission, cette passation, était au centre de l’album, et c’était encore le cas sur les planches.

Devant la scène, il y avait bien une masse de public plus jeune, venue entendre les vedettes de la soirée, issues d’une scène relativement alternative. Mais les têtes grises étaient aussi nombreuses, certains ayant même amené leur chaise pliante. Ceux-là venaient surtout entendre Renée Martel. C’est là que la passation entrait en jeu.

Les mots de Prends ma main, chantés par les Soeurs Boualy et Alexe — peut-être celle qui s’est le plus illustrée dimanche — prenaient ici un nouveau sens. « Prends ma main dans ta main / Le destin n’y pourra plus rien ». Main dans la main, l’héritage de Renée Martel se perpétuait, main dans la main, ses interprètes trouvaient certainement un nouveau public.

Prenez Saratoga, duo formé du couple Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse. Ils sont venus chanter Darling, une belle balade, certes, mais une voisine de foule n’a pas pu s’empêcher de lancer un « je ne les connais pas eux autres ». Lors de la deuxième salve du binôme, revenu chanter Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, ladite voisine était maintenant séduite, et se disait que « me semble que ce serait l’fun de les voir en show ». Renée Martel, dans un coin du ciel, avait fait oeuvre utile.

Passage de témoin

Difficile, tout de même, de rendre palpitant un tel concert-hommage, qui finit par devenir une série presque ininterrompue de passage de témoin. Tire le Coyote chante Si on pouvait recommencer, et présente Étienne Coppée (excellent) qui chante Nos jeux d’enfants avant de présenter Gab Bouchard, qui présente Antoine Corriveau et ainsi de suite. Au milieu de tout ça, le chef du projet, Pilou, faisait un peu le maître de cérémonie, sans vraiment vouloir le faire.

On comprenait de tout ça que ce n’était pas une soirée de prises de parole, de témoignages ou de grands discours, et que la musique ferait le travail. D’ailleurs, en début de spectacle, Laurence Lebel est discrètement montée sur scène pour allumer un lampion déposé sur le grand piano, sans mot dire.

La première moitié du spectacle s’est révélée plus proche du disque et de son choix de titres moins évidents, mais la deuxième partie a permis de dynamiser les fans de Renée Martel. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, Prends ma main, Viens changer ma vie, une excellente version de groupe de C’est mon histoire façon Roi lion, et finalement Nous on aime la musique country, qui a fait rugir de joie les purs et durs, d’ici ou du Tennessee.

Absentes du disque, Mara Tremblay et Cindy Bédard s’étaient faufilées dans l’alignement du spectacle, ajoutant une caution country à l’ensemble. À la fin, l’équipage au complet était sur scène, même les enfants de Saratoga et de Pilou étaient sous les projecteurs. De nouvelles petites mains qui pourront, peut-être, garder bien vivante la flamme de la grande Renée Martel.