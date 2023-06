Isabelle Boulay, de Matane à... Bashung!

Comment allait-elle faire pour que le spectacle de l’album Les chevaux du plaisir : Boulay chante Bashung lui appartienne au-delà de l’hommage ? Comment ne pas s’effacer comme derrière Piaf ou Reggiani ? L’album, déjà un improbable exploit, nous disait au moins ceci : Isabelle allait trouver.

Et en effet, il faut être elle pour lancer un spectacle en juin avec la chanson Hors-saison, de l’album Chansons pour les mois d’hiver. Manière de signifier : je viens d’ici, du Québec, de Gaspésie, de ce pays de froidure où parfois l’on sue au Nord. Manière de dire : je suis aussi de France comme tous les Boulay, et ma culture nord-américaine est française à l’origine. Et en cela, revendiquer le répertoire d’un Alain Bashung n’est pas étrange ni étranger. Bashung et le Québec se sont connus, fréquentés, aimés. Aux Francos, justement, du temps qu’on disait FrancoFolies.

Son monologue de bienvenue est particulièrement chaleureux, conjugué au nous, son retour post-pandémie à la scène plus que dû : « On devrait enlever trois ans à nos actes de naissance. Alors j’ai 48 ans ! » s’est-elle exclamée. Elle commence par un petit tour de sa maison, revisitant les albums de ses années 1990, Mieux qu’ici-bas (Jamais assez loin), États d’amour (Je t’oublierai, je t’oublierai), allant jusqu’à rappeler son tout premier album, écrit par Daniel DeShaime. Celui que la critique éreinta (non sans raison) : le bien nommé Fallait pas. Exercice de réhabilitation ? Message simple : Isabelle Boulay assume tous ses choix. Pas barrée, elle refait donc Et mon coeur en prend plein la gueule, Un peu d’innocence.

Ses choix et rien que ses choix

Sommes-nous plus indulgents ? Non. Chansons détestables hier comme aujourd’hui. Mais libre à elle. De la même façon qu’elle reprend un splendide titre de Stéphan Eicher, Tu ne me dois rien. Chanson qu’elle a « joué sur repeat » à l’infini sur son lecteur CD d’auto, précise-t-elle. De la même façon qu’elle reprend Le météore de Stephen Faulkner (le choix parfait pour parler de son fils). De DeShaime à Plamondon à Faulkner, d’Eicher à Biolay, le chemin passe forcément par Bashung.

Alors voilà. C’est comme ça qu’elle fait. Elle prépare son terrain à sa façon, fait cheminer le public tout naturellement jusqu’au but. Arrivés à Bashung, on a compris. On est prêts. Ce qu’Isabelle veut, elle le peut. On la suit, sept titres de l’album Boulay chante Bashung se succèdent comme autant de proches amis retrouvés, de Ma petite entreprise à La marée des roseaux, en passant par Osez Joséphine, La nuit je mens, J’passe comme une caravane, Madame rêve. On aura été de Matane à Bâton-Rouge en passant par Paris. Et on aura dit oui, partageant avec enthousiasme le beau défi de l’interprète. Que fera-t-elle ensuite ? Des chansons écrites par elle ? Rien d’impossible pour Isabelle Boulay.

La chanson baroque de Maude Audet s’envole

Soulignons à grands traits un lever de rideau franchement idéal. Ses grands bras déployés, sa robe longue en parachute pailleté, Maude Audet a flotté dans la salle, conduisant sa guitare acoustique au gré des airs délicats et délicieux qui composent son plus récent album Il faut partir maintenant. Les arrangements folks baroques la soulèvent et nous emportent avec elle. On se promène dans l’espace et le temps, par moments pas loin d’une Marie Laforêt, voire des mélodies géniales des britanniques Zombies, de tout ce qui est cher au coeur tendre des années 1960.

Ce n’est pas peu dire : cet univers est si prenant, si envoûtant que les spectateurs en auront oublié un peu que ces enchanteresses minutes avec Maude Audet préparaient la place pour le retour de leur Isabelle Boulay bien-aimée. Magie des Francos : une première partie de trois quarts d’heure attentivement écoutée peut constituer en soi une expérience entière et mémorable. Et donner très envie de revoir et revoir encore une Maude Audet.