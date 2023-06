Martine St-Clair chante comme elle peint, et fait parfois les deux en même temps

Chut ! Oreille absolue. Oui. Sachez que Martine St-Clair a l’oreille absolue. Les deux oreilles, même ! Pratique pour une chanteuse, non ? Ça dépend de comment on entend la chose. Il ne faut pas le dire trop fort, c’est intimidant. Pourquoi ? Demandez à Catherine Major !

Explication de Martine, attablée en face de l’Outremont : « Très jeune, je me suis retrouvée dans des studios d’enregistrement, et instantanément j’ai été bien. Physiquement bien. Heureuse dans mes oreilles. Ça me donnait confiance en moi, je distinguais tout. Alors, je faisais des commentaires. Il y aurait pas une guitare quelque part qui fait un bruit bizarre ? J’entendais la moindre dissonance : pour moi, c’était juste normal. Mais autour, ça créait un malaise. Les preneurs de son, les musiciens me regardaient drôlement… Qu’est-ce qui lui prend, à la petite, de nous faire la leçon ? »

Si elle a vite compris — une fois le phénomène identifié — à se garder une p’tite gêne, elle n’avait pas moins trouvé sa bonne place dans l’univers. Baigner dans les sons, se repaître des voix en harmonie. Pas si surprenant que Luc Plamondon et Michel Berger l’aient choisie pour être en 1980, du haut de ses 18 ans, la Cristal québécoise de l’opéra rock Starmania, rôle créé par France Gall dans la version d’origine. « L’oreille absolue, ça m’a servi et ça m’a poussée. À vouloir comprendre ce qu’est l’interprétation. Je ne pouvais pas chanter à côté de la note, bon, d’accord. Mais cette exactitude n’est pas une tessiture, n’est pas pour autant l’expression de mon âme. Mon idole, c’était Fabienne Thibeault. Elle avait tout : la pureté des notes, mais aussi l’émotion, une manière à elle. Moi, j’avais mon bel instrument, mais pas le reste. C’est devenu la quête d’une vie. »

Être Martine, à fleur de note

Encore aujourd’hui, elle travaille sa voix, sa respiration. Même si les gens chantent plus fort qu’elle dans les spectacles de la tournée Retrouvailles les refrains de ses irrépressibles ballades des années 1980 — essayez : On va s’aimer, Il y a de l’amour dans l’air, Ce soir l’amour est dans tes yeux, ça sort tout seul ! —, Martine St-Clair veut encore et toujours comprendre mieux « comment les meilleures chanteuses chantent ».

Dans le spectacle qu’elle présentera le 16 juin sur l’une des grandes scènes extérieures des Francos, elle se mesure notamment à The Way We Were. Du Barbra Streisand pour être encore plus Martine St-Clair. « Être Martine tout court, en fait. Être en chantant celle que je suis quand je peins. Quand je réussis à m’abandonner dans le geste. »

Mondes et modes d’expression

Depuis plus de deux décennies, c’est le mode d’expression qui la satisfait le plus : elle expose régulièrement ses toiles, a des amateurs assidus, en vit hors de la chanson. « Un jour, on m’a demandé si je chantais pendant que je peins. Je ne m’en rendais pas compte, mais oui, c’est comme respirer, le geste et la note semblent s’influencer réciproquement. Ça a été une révélation pour moi : et si ça pouvait se faire sur scène ? Je ne m’avancerai pas trop tout de suite sur le résultat, mais il y a un projet en cours… »

Pour peu que l’on se penche sur les étapes de son parcours, on constate qu’il lui a fallu longtemps pour s’exprimer à son goût. Oser proposer ses textes ? Pourquoi faire, quand on a un Plamondon, un Claude-Michel Schönberg, un Marc Lavoine qui fournissent de la rime à volonté ? C’est la chance et le piège des chanteuses populaires, demandez à Diane Dufresne !

Fallait d’abord renoncer à d’autres Lavez, lavez !, s’extirper des tubes pour entrer dans son propre canal auditif et se rendre au coeur. En 2004, elle écrit entièrement l’album Tout ce que j’ai. Succès d’estime et grande satisfaction. « C’était d’une certaine façon le premier album de Martine, après les disques de Martine St-Clair. »

Enfin les Francos !

Un disque de reprises, Martine fait son cinéma, a suivi : autant de défis pour la chanteuse et son instrument peaufiné, se frottant à la Shirley Bassey de Diamonds Are Forever autant qu’à la Jevetta Steele de Calling You, jusqu’à la vertigineuse Edda Dell’Orso du thème d’Il était une fois dans l’Ouest. « Je ne pensais pas y arriver. J’ai essayé. Vas-y, la p’tite ! C’était pas grave si j’échouais. Je pense qu’il faut toujours aller un peu au-delà de son registre, des fois qu’on aurait sous-estimé nos possibilités. » Ça vit, une voix. Ça évolue, ou pas, selon ce qu’on en fait.

Ce sera la première fois qu’elle présente un spectacle aux Francos. « J’ai été parmi les invités souvent, mais en tête d’affiche, c’est pour mes 60 ans que ça va se passer. » Une foule de tous les âges, dehors, ce ne sera que du bonheur. Quiconque a vu Julie Masse monter sur scène au spectacle de Corey Hart sur les Plaines au FEQ en témoignera : il y a des chanteuses populaires au sens le plus noble du mot, aimées profondément, que l’on retrouve avec leur beau répertoire comme autant d’amies. « Je pense que même dehors, on va se sentir proches. C’est un tel privilège de sentir vivre ces chansons au présent. » Et tout le monde va bien chanter, c’est absolument certain. La joie est toujours ainsi : parfaitement juste et justifiée.