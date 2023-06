Montréal baroque: immersion baroque pour Vincent Lauzer

Pour la première fois depuis sa création en 2003, Montréal baroque n’aura pas lieu la fin de semaine de la Saint-Jean. La manifestation a été avancée d’une semaine. Belle nouvelle : elle regagne ses quartiers historiques du Vieux-Montréal et, surprise, elle a glané un nouveau codirecteur artistique, le flûtiste Vincent Lauzer, qui remplace la fondatrice Susie Napper.

Lorsque Susie Napper a passé définitivement la main à l’automne 2022, vingt ans après la fondation de son festival et plus de 500 concerts donnés par quelque 2000 musiciens du Canada et d’ailleurs, elle avait déjà assuré la succession en associant à la direction artistique Matthias Maute depuis six ans. L’instigatrice de Montréal baroque reste dans les parages en siégeant au conseil d’administration du festival et en assurant un concert à chaque édition.

« La personne qui me succédera apportera de nouvelles idées et des concepts artistiques inspirants, et dirigera le festival vers un avenir effervescent », affirmait alors la fondatrice de l’inventif rendez-vous, qui s’était constitué autour de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et s’était un peu éparpillé ces dernières années, perdant flamme et identité.

Médiateur

La personne choisie est donc Vincent Lauzer. On connaît le flûtiste à bec de 35 ans comme soliste et membre fondateur de l’ensemble Flûte alors ! On sait moins qu’il est directeur artistique du Festival de musique baroque de Lamèque, directeur artistique des Plaisirs du clavecin, une série de concerts à Gatineau, et responsable du développement jeunesse chez Arion. À cela s’ajoute la codirection artistique de Montréal baroque.

« Je suis arrivé en novembre 2022, alors que la planification de cette édition était déjà entamée », nous dit le nouveau venu, qui s’est beaucoup entretenu avec Susie Napper : « C’est son événement ; elle l’a pensé. Il s’agissait donc de trouver quelqu’un qui avait à coeur le festival. Je le suis presque depuis les débuts, alors que j’étais encore adolescent, puis avec l’ensemble Flûte alors ! J’ai un attachement particulier pour le festival et je pense que Susie avait à coeur de trouver quelqu’un qui poursuivrait dans la tradition qu’elle a instaurée. »

Vincent Lauzer y travaillera avec celui qui a été son professeur à l’Université McGill, Matthias Maute. La répartition des tâches n’est pas gravée dans le marbre : « Nous sommes en train de mettre les balises de cette codirection. Lorsque je suis arrivé, on m’a donné pour mandat de programmer certains événements. Je me suis aussi penché sur certaines activités de médiation et sur les activités hors “grands concerts” du festival. »

La médiation tient à coeur à celui qui a travaillé en enseignement et se penche sur le développement jeunesse chez Arion : « Nous créons un spectacle pour jeune public présenté lors du festival, mais aussi dans les arrondissements, dans les bibliothèques. » Une « brigade baroque » va même aller jouer dans les bureaux. « J’ai beaucoup travaillé cette année sur des projets de ce type-là », avoue Vincent Lauzer.

« À partir de l’année prochaine, il y aura partage des tâches : nous penserons une programmation conjointement avec Matthias Maute. Nous avons déjà cogité sur une thématique et sommes en train de lancer toutes les idées. L’un de nous a l’idée, l’autre rebondit et le concert finit par se faire, l’un des deux prenant la responsabilité de l’organisation de tel ou tel événement. » La conception générale des futurs festivals se fera donc à deux, Vincent Lauzer restant toutefois le responsable médiation et éducation.

Marmite musicale

Pour l’édition 2023, après une année 2022 très morose, il y avait deux stratégies possibles : une certaine prudence, ou une audace digne des premières éditions, en se disant que si on chargeait la barque de programmes divers à toute heure, l’ébullition donnerait au public l’envie de replonger dans la marmite musicale. Fidèle à l’esprit pionnier, c’est cette deuxième stratégie qui a été choisie. Aux yeux de Vincent Lauzer, elle n’est pas périlleuse. « Je suis dans les réflexions pour le futur, c’est-à-dire la planification stratégique sur cinq ans, mais je pense que l’idée était justement de créer un événement comme ceux dont on avait l’habitude, où les gens pouvaient manger du baroque à longueur de journée. À la direction de Montréal baroque, [la directrice générale] Ève Gendreau fait un travail exceptionnel et je ne pense pas qu’il y ait de risque particulier qui soit pris cette année. Tout a été bien calculé pour ne pas mettre l’avenir de la manifestation en péril. Il faut aussi voir que nous profitons de collaborations, notamment avec l’ensemble Caprice, dont certains projets intègrent la programmation. Plusieurs sources de financement et plusieurs collaborations permettent, au final, de tenir autant d’événements. »

L’édition 2023 a pour titre « Chaos et confettis ». Sous ce titre se cache la volonté « d’explorer tous les contrastes que l’on trouve dans la musique baroque », comme le résume Vincent Lauzer. « Musiques festives et folkloriques québécoises et scandinaves, musique baroque tragique et pétillante, méandres, joies et complexités amoureuses, mises en scène chaotiques, créations et danses apocalyptiques, plaisirs éphémères, c’est dans les extrêmes que le thème sera exploré », promet le site Internet du festival.

La partie scandinave est la grande originalité de ce millésime, puisque Montréal baroque accueillera l’ensemble FiBo (Orchestre baroque de Finlande) et l’ensemble Barokkanerne, et ses instruments traditionnels norvégiens. Belle surprise, Barokkanerne vient avec en soliste Ragnhild Hemsing, violoniste que Le Devoir vient de saluer pour son enregistrement du 1er Concerto de Bruch et celui de Geirr Tveitt sur violon Hardanger. Elle jouera d’ailleurs à Montréal, le 16 juin, ce violon traditionnel norvégien comportant, outre les cordes traditionnelles, des cordes sous-jacentes qui vibrent par sympathie, assurant une résonance particulière.

Journée danse

« C’est un très beau coup de Matthias Maute, qui a travaillé avec ces orchestres scandinaves lors des dernières années, salue Vincent Lauzer. Nous avons pu jouer de ces contacts et Barokkanerne collaborait avec Ragnhild Hemsing pour le violon Hardanger. Nous voulions présenter du répertoire baroque avec ces orchestres, mais aussi montrer la culture de chacun, avec, donc, la musique traditionnelle norvégienne. »

« Nous visons à provoquer des rencontres, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup et c’est la première fois que ces orchestres-là vont jouer ensemble. » Vincent Lauzer se réjouit aussi de ramener au Québec des artistes qui sont passés par Montréal pour y étudier. « Il y a une tradition baroque forte ; énormément de gens viennent à Montréal pour étudier. » Vincent Lauzer se réjouit ainsi de revoir le claveciniste Mark Edwards, et donnera même un concert avec lui le vendredi 16 juin à 17 h. Il se félicite aussi de la participation du violoniste Guillaume Villeneuve, « Découverte de l’année » aux prix Opus 2023.

« Notre dernière journée, un peu différente des trois premières, se déplacera dans le Quartier des spectacles et sera consacrée à la danse. » Trois événements conçus pour la danse s’enchaîneront, à commencer par Sphères apocalyptiques, événement conçu avec le Centre Phi, « rencontre entre la musique baroque et le jeune danseur et chorégraphe Sébastien Provencher », suivi par un spectacle multimédia avec la soprano Denise Torre Ormeño, la chorégraphe Anne-Rose Cupidon, l’Ensemble Caprice, le choeur Nigra Sum et l’Ensemble ArtChoral, sous la direction de Frédéricka Petit-Homme. En conclusion, « nous faisons appel à des habitués du festival : Marie-Nathalie Lacoursière en danse ancienne, occasion pour laquelle nous ramenons aussi la Bande Montréal baroque, ensemble créé pour des projets spéciaux du festival ». Ce concert aura lieu à l’Espace orange de l’Édifice Wilder.

De manière générale, le souhait de revenir à une ambiance festive qui a marqué les grandes années du festival est patent. Montréal baroque 2023 ramène ainsi les événements de rue et concerts en extérieur dans le Vieux-Montréal, ainsi que le fameux défilé d’ouverture. Un petit indice ne trompe pas : « Nous avons aussi à nouveau un café du Vieux-Montréal, qui devient une sorte de quartier général pour les membres du public, dans le cadre d’une fête destinée non seulement au public, mais aussi aux artistes et à nos très beaux invités », souligne le nouveau codirecteur artistique.

En concert cette semaine Go baroque ! selon Elinor Frey, dans le cadre du Festival de musique de chambre, à la salle Bourgie, lundi à 19 h 30.

Miguela, opéra de Théodore Dubois programmé par le Nouvel Opéra métropolitain, à la salle Claude-Champagne, mercredi à 19 h 30.

Requiem de Fauré et Duruflé par Les Rugissants à Boucherville dans la dernière ligne droite de Classica, vendredi à 19 h.

Montréal baroque Chaos et confettis, du 15 au 18 juin. Avec concerts, brunchs musicaux, parcours musicaux et historiques. montrealbaroque.com