«Shadow Kingdom», Bob Dylan

Précisons. Ce disque provient d’un tournage : film-concert de la réalisatrice Alma Har’el, spectacle qui n’en est pas un, mais performances en prise directe néanmoins, durant sept jours de 2021 à Santa Monica. Le but : saisir dans leur jus les chansons créées par notre Robert dans la première décennie de son parcours de troubadour insaisissable. En cela, moins une revisite qu’un état des lieux. Pour Dylan, l’enregistrement officiel, fut-il célébré, n’est pas un aboutissement, mais un moment. Les chansons, quand on les joue sur scène, changent, évoluent, assument leur âge à mesure. Voilà donc, à 80 ans, le Zimmerman 1er sans piédestal, donnant les Tombstone Blues, Forever Young et autres It’s All Over Now, Baby Blue telles qu’elles sont au moment du tournage. Le plus souvent décapées de leur vernis d’époque, ramenées au bois brut, blues, rockabilly. I’ll Be Your Baby Tonight, par exemple, n’est plus country bucolique, mais rock’n’roll. Eh oui. Et deux ans après le tournage, le fin mot de l’histoire n’est pas dit.

Shadow Kingdom ★★★★ Bande sonore Bob Dylan, Columbia/Legacy