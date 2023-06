«Jarak Qaribak», Dudu Tassa et Jonny Greenwood

Dudu Tassa est un vétéran de la scène rock alternative israélienne ; Jonny Greenwood, compositeur et guitariste (Radiohead, The Smile), lui se passe de présentations, sinon pour rappeler le superbe Junun (2015), album de compositions de Shye Ben Tzur interprétées avec l’ensemble Rajasthan Express. Un musicien curieux, ce Britannique, qui s’imaginait « ce qu’aurait fait Kraftwerk au Caire dans les années 1970 » en concevant Jarak Qaribak avec l’ami Tassa, son guide à travers ce répertoire romantique du Moyen-Orient, réinterprété à leur visionnaire manière. Et avec une poignée de chanteurs invités : le poignant désespoir dans le ton du Libanais Rashid al Najjar sur Ashufak Shay, la sensualité de la chanteuse dubaïote Safae Essafi sur Ahibak, sa voix enrobée de cordes et de flûtes, le timbre doux et mystérieux de la Palestinienne Nour Freteikh sur l’étrange et psychédélique Taq ou-Dub, que du beau. Synthés, guitares électriques, cuivres, oud et rebab et percussions électroniques redonnent vie à ce répertoire du siècle dernier, mettant la lumière sur des compositeurs qu’il nous presse maintenant de découvrir.



Jarak Qaribak ★★★★ Néo-traditionnel Dudu Tassa et Jonny Greenwood, World Circuit Records