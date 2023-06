«Les nuits de Paris», Les Siècles, François-Xavier Roth

Paru au début de l’année, ce disque a longtemps été indisponible au Canada. L’attente valait relativement la peine, car il s’agit ici d’un programme de « musique légère » du genre « concert du Nouvel An à Vienne », mais avec de la musique française, un répertoire qu’il n’était vraiment plus à la mode, pour les chefs, d’enregistrer. Aspect critiquable de la parution, l’acoustique très sèche du théâtre Raymond Devos de Tourcoing confère à l’ensemble une image sonore évoquant plus le kiosque que la salle de concert, comme si le divertissement se consommait « en passant ». Ce qui est beaucoup plus sérieux, c’est le programme élaboré par le Palazzetto Bru Zane avec des classiques du genre, comme la Valse des patineurs de Waldteufel ou des extraits de Coppélia de Delibes et du ballet Faust de Gounod, mais aussi des oeuvres de Théodore Dubois, de Jeanne Danglas, de Victorin de Joncières ou d’Isaac Strauss. C’est cette documentation pertinente et originale, plus que la direction glaciale de Roth (Les patineurs !), qui fait l’intérêt du projet.

Les nuits de Paris ★★★ Classique Les Siècles, François-Xavier Roth, Bru Zane BZ 2005