«L’alouette en colère — Édition anniversaire», Félix Leclerc

Oui, il y a tout l’album plus stéréo qu’avant. Aération de l’espace. Bien sûr que c’est un disque essentiel pour Félix, qui a bel et bien « marqué un tournant dans son parcours artistique et personnel », comme l’écrit sa fille Nathalie dans la note liminaire. C’est l’album d’après la crise d’Octobre, l’album où Félix, « fouetté », réagit, brandit ses chansons comme des poings. Mais ce sont les pièces inédites qu’on écoute d’abord. Jean-Pierre Sévigny, le chargé de projet, place la scène : on est dans le studio maison de Jérôme Lemay en 1971, le compère des Jérolas. Jean Lapointe est là aussi, Félix y va guitare-voix. « Premier coup », dit-il. Et voilà L’alouette en colère. Faux départ… il continue. C’est brut, presque brutal. La version finale, on peut comparer maintenant, est adoucie. Polie. Six démos, dont deux « coups » des 100 000 façons de tuer un homme, ça passe vite, et en même temps, ça recule l’éternité. On a Félix au présent. Qui change encore un mot ici et là. Félix et sa guitare. Avec nous, encore. Pour la suite.

L’alouette en colère ★★★★ 1/2 Archives Félix Leclerc, Philips/Universal