«Space Heavy», King Krule

On y perd un peu, on y gagne beaucoup, avec Space Heavy, quatrième album de l’iconoclaste de la chanson rock britannique, Archy Marshall, alias King Krule. Ceux qui apprécient ses imprévisibles décharges post-punk assorties de solos de saxophone écouteront Hamburgerphobia en rêvant aux folles audaces des précédents albums. En revanche, la chanson taciturne du poète londonien (qui réside maintenant en partie à Liverpool, décor de plusieurs de ces nouvelles chansons, dont la belle Seaforth) trouve de nouvelles nuances grâce à des musiques adoucies. Comme sur Seagirl, unique dans son répertoire, une ballade en duo avec la New-Yorkaise Raveena, tendre et sinueuse, ou la similaire Empty Stomach Space Cadet, une voix féminine perdue dans l’écho durant le refrain. Les chansons teigneuses et engueulées se font rares, remplacées par des enfilades de chansons vaguement jazzées, bellement orchestrées — Space Heavy, When Vanishinget If Only It Was Warmth forment une fin d’album magnifique. En concert au théâtre Corona le 26 juillet.



Space Heavy ★★★★ Rock King Krule, Matador Records