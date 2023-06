«Carl Nielsen», James Ehnes, Edward Gardner

Seconde version du Concerto pour violon de Nielsen en quelques semaines après la très fine et sensible Anna Agafia chez Claves. Mais James Ehnes a raison d’empoigner plus fermement la partition, aride pour un grand nombre d’auditeurs. Dans une communion d’esprit parfaite avec Edward Gardner, Ehnes parvient à tenir une tension et un vrai souffle (le concerto dure ici 33 minutes, soit 3 à 6 minutes de moins que la plupart des versions) sans aucunement sacrifier aux caractères, par exemple l’ironie du scherzando final. Même si vous n’êtes pas un fan du concerto, tentez cette interprétation. On avait un peu peur d’entendre encore une version de la 4e Symphonie de Nielsen, cette fois enregistrée à Bergen. Mais dans la droite ligne du Concerto, Edward Gardner aborde la partition sans s’embarrasser de circonlocutions, attitude payante dans Nielsen. L’orchestre est moins cossu que celui de Luisi dans le meilleur volet de sa récente intégrale DG, par ailleurs assez lourdingue. La référence dans la 4e Symphonie reste Martinon-Chicago (RCA).

Carl Nielsen ★★★★ Classique James Ehnes, dir. : Edward Gardner, Chandos CHSA 5311