«Hagata», TEKE::TEKE

Quelque chose d’urgent, de presque dramatique se dégage d’Hagata, le dernier album du groupe montréalais de psycho-rock japonais TEKE::TEKE. Deux ans après l’éclatant Shirushi, voici donc que la joyeuse troupe de musiciens continue d’impressionner, mais propose cette fois une exploration plus sombre et mystique des sonorités de son folk-surf rock-psych rock-diverses influences. Hagata ne pourrait ainsi pas mieux porter son nom puisqu’il signifie « quelque chose de présent, mais aussi un reste de quelque chose qui n’est plus là » dans la langue du pays du Soleil levant. Si Maya Kuroki s’exprime toujours exclusivement en japonais et que les mélodies du groupe peuvent encore se retrouver sur des bandes originales de films, il nous est cependant donné à entendre d’autres genres cinématographiques. Yurei Zanmai, par exemple, rappelle l’univers des longs métrages de Jean-Luc Godard, période Nouvelle Vague, tandis que Jinzou Maria convoque chez l’auditeur des images dignes d’un Pedro Almodóvar. Pour autant, TEKE::TEKE n’en perd jamais son identité et Hagata fascine.

Hagata ★★★★ Rock TEKE::TEKE, Kill Rock Stars