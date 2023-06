«Paranoïa, Angels, True Love», Christine & The Queens

Huit mois après avoir présenté l’incongru Redcar les adorables étoiles, Chris épate avec un quatrième album expansif, dans la durée (vingt chansons) autant que dans les sonorités, le musicien (puisqu’on dit désormais « il ») épongeant la chanson pop, le néo-R&B, le new wave et le trip-hop pour ériger, avec le concours du compositeur-réalisateur américain Mike Dean, cet inclassable monument de tristesse. Dures dernières années pour Chris : la perte de sa mère, ses propres questionnements identitaires nourrissant cet album concept inspiré par Angels in America du dramaturge Tony Kushner, dans lequel le musicien aborde, dans des mots souvent crus, le deuil, l’amour, le sexe, le doute et la solitude. Ses langoureuses chansons prennent d’audacieux détours : clin d’oeil à Marvin Gaye (Marvin Descending), emprunt au Canon de Pachelbel (Full of Life), puissant détour vers le R&B moderne avec 070 Shake (fameuse True Love), et Madonna qui joue le rôle de la narratrice omnisciente. La voix de Chris et ses mélodies limpides servent de fil d’Ariane à ce bel et dense album.



Paranoïa, Angels, True Love ★★★★ Pop Christine The Queens, Because Music