Tupac a désormais son étoile à Hollywood

Le rappeur américain Tupac Shakur, tué il y a près de trente ans après une carrière aussi brève que fulgurante, a enfin été récompensé mercredi d’une étoile sur le « Walk of fame » d’Hollywood.

Légende du hip-hop, Tupac s’était hissé au sommet des artistes de la côte ouest américaine avant d’être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans.

« Tupac savait au plus profond de lui qu’un très grand avenir l’attendait », a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration à Los Angeles sa soeur, Sekyiwa « Set » Shakur.

« Je suis extrêmement honorée d’être là aujourd’hui pour représenter la famille Shakur », a-t-elle ajouté. « Comme petite soeur, j’ai eu le privilège de voir sa grandeur émerger ».

Le rappeur, à l’origine des tubes California, Changes, Dear Mama et All Eyez On Me, a vendu 75 millions d’albums.

Tupac Shakur, qui aurait 51 ans, reste très influent dans le monde du hip-hop, de par ses paroles d’une émotion intense et son sens du théâtre.