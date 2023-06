Le Quatuor Emerson dit adieu à Montréal

Le Festival de musique de chambre de Montréal affichera ce soir à la salle Bourgie, à 19 h 30, un concert du Quatuor Emerson. Ce rendez-vous pas comme les autres s’inscrit dans le cadre de la tournée d’adieu du légendaire quatuor.

C’est un magnifique coup réussi par Denis Brott et son Festival que d’être l’hôte des adieux des Emerson à Montréal. Le Quatuor se produira ensuite une fois encore au Québec, le vendredi 14 juillet, au Domaine Forget.

Le Devoir s’était attardé sur cet ultime tour du monde des Emerson en octobre 2022 à l’occasion du passage des musiciens américains au Club musical de Québec. Ils avaient alors joué Mendelssohn, Brahms, Webern et Ravel.

Besoin de changement

À Montréal, les Emerson combleront leur soif de varier les répertoires en acceptant l’organisation d’une soirée de quintettes. « La recette qui a maintenu la flamme, on la trouve dans les programmes de la tournée d’adieu. Ils varient de soir en soir. “Cela aurait été plus facile de faire moins de répertoires et de partir en tournée avec un ou deux programmes. Mais nous aimons les défis et également changer de programme d’un jour à l’autre. Ces défis nous ont nourris. Je pense que, souvent, les musiciens choisissent des solutions trop simples et trop confortables” », avions-nous écrit en octobre, en nous entretenant avec le violoniste Philip Setzer, membre fondateur de ce quatuor qui a marqué la vie musicale pendant 47 ans.

Les deux configurations musicales des quintettes seront très différentes. Dans le premier, l’instrument qui se joindra à l’ensemble est un violoncelle, Denis Brott bien sûr, pour le Quintette D. 956, l’une des ultimes oeuvres de Schubert, célèbre pour son poignant deuxième mouvement. En seconde partie, le Quintette Op. 81 d’Antonín Dvořák est une oeuvre avec piano, tenu par Jan Lisiecki. On retrouve ces deux compositions dans les disques enregistrés par les Emerson chez Deutsche Grammophon, un legs éminent regroupé en coffret assez récemment. Le quintette de Schubert avait été gravé en 1990 avec Mstislav Rostropovitch et le quintette de Dvořák, en 1994, avec Menahem Pressler, le pianiste légendaire décédé le 6 mai dernier, peu avant son centième anniversaire.

Concerts gratuits

Si vous prévoyez de vous rendre en Charlevoix à la mi-juillet, sachez que le programme du Domaine Forget regroupe le Quatuor Op. 33 n° 5 de Haydn, le Quatuor Op. 12 de Mendelssohn, Drink the Wild Ayre de Sarah Kirkland Snider et le quatuor de Ravel. Mendelssohn et Ravel recouperont donc le programme d’octobre dernier joué à Québec, ce qui est assez fâcheux.

Quant au Festival de musique de chambre de Montréal, lancé dimanche par un concert de violoncellistes réunis autour de Stéphane Tétreault, il se tiendra jusqu’au 18 juin. Il se signale, par exemple, par trois concerts gratuits, les 12, 14 et 17 juin à midi à la salle Bourgie, avec, respectivement, les lauréats de la banque d’instruments du Conseil des arts du Canada, Giora Schmidt et le Quatuor Vatra, ainsi que la violoncelliste Noémie Raymond-Friset.

Le Festival fait une belle place à la relève, avec un concert associant Kerson Leong, Bryan Cheng et Stewart Goodyear ce jeudi, puis la venue du Quatuor Isidore, lauréat du Concours de quatuor de Banff, les 16 et 17 juin, pour un concert du midi et un concert du soir. Cette double formule (midi puis soir) a aussi été proposée à la violoncelliste baroque Elinor Frey, en concert les 8 et 12 juin.

C’est avec un grand après-midi Tchaïkovski (Souvenir de Florence et Trio) à la Maison symphonique le 18 juin que s’achèvera l’édition 2023 du Festival de musique de chambre de Montréal.

Festival de musique de chambre Jusqu’au 18 juin, principalement à la salle Bourgie. www.festivalmontreal.org