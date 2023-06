Fatigue conceptuelle et glorieux public

Les Violons du Roy et Jonathan Cohen mettaient vendredi soir, avec Marc-André Hamelin, un terme à la saison 2022/23 de la salle Bourgie avec un concert particulièrement exigeant pour un auditoire admirable en tout point : silence, respect et concentration.

Avis aux jeunes compositeurs, trouvez-vous un titre loufoque qui réunit deux compositeurs connus. Ça, c’est le plus dur. Car, après, n’importe quelle fumisterie va vous valoir d’être programmé au nom de quelques préceptes qui régissent l’univers musical. Un grand atout serait de parer la chose d’un rituel. Le maître polystylistique du genre, Schnittke, a déjà, hélas, préempté la meilleure idée avec Moz-Art à la Haydn et, se prévalant de l’inspiration de la Symphonie n° 45 de ce dernier, fait sortir tout le monde dans le noir.

Système solaire

Ce que Schnittke avait bien compris en 1977, c’est la vanité (dans bien des sens) du business musical. Si la terre tourne autour du soleil, le business musical tourne autour du chef d’orchestre, que les organisations ont starisé à outrance et à leurs dépens, alors même que les orchestres devenaient de plus en plus compétents.

Dans cette galaxie de personnages plus ou moins despotes et plus ou moins éclairés, on a de ceux qui se mettent en scène, comme Julien Chauvin chez Arion récemment, et il y a les « conceptuels », une variété bien connue à Montréal (vous souvenez-vous de Pérotin associé à Boulez ?).

Moz-Art à la Haydn, dont il faut bien dire un jour que c’est une vaste fumisterie, est de la nourriture à « conceptuels », offrant des débouchés multiples à Schnittke qui se voyait immanquablement programmé en ouverture de programmes Mozart et Haydn. Bingo ! Lumineux, Solaire, admirable ! Et tellement intelligent. Le Siècle des Lumières n’est pas passé là pour rien. Que la chose soit une pure foutaise ne comptait presque pas. Le titre est si beau.

Tout cela, c’était compter sans Jonathan Cohen. Car lui, les vraies affaires, il sait comment ça marche : il s’agit d’insister, de redonner de la substance. Alors, au milieu, il nous remet une louche de Schnittke. Mais cette fois du vrai, du gros, du lourd : le Concerto pour piano, celui joué par Trifonov en avril 2022 à l’OSM.

Les héros

Bon, après deux heures de concert (pause comprise), il y a encore toute une symphonie de Haydn à jouer pour les uns et à se coltiner pour les autres… Et c’est là qu’on dit : bravo le public. Encaisser tant de matière qui demande une telle concentration, juste parce que le concept « fait bien sur le papier » : chapeau Messieurs, Dames, vous êtes les vrais héros de la soirée. La directrice de la salle, Caroline Louis, avait bien raison de vous remercier chaleureusement avant le concert, tout comme le directeur, Olivier Godin, avait raison d’afficher sa solidarité avec Simon Blanchet de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Le formidable Marc-André Hamelin a résolu dans le 17e Concerto de Mozart la problématique du déséquilibre potentiel piano-orchestre dans cette salle. Il n’abusait pas de la pédale pour donner un son un peu plus droit. Ce Mozart découpé au scalpel était admirable et la cadence du 2e mouvement impressionnante. Tout autant que son concerto de Schnittke dense et concentré. La tenue sur scène du pianiste québécois y est plus austère que celle de Trifonov, mais le résultat musical est tout aussi dense et puissant. À 31 instrumentistes dans ce volume de salle, le corpus orchestral était largement suffisant.

Chapeau aussi à l’orchestre d’avoir joué ensuite un Haydn aussi précis, notamment dans l’humour du 3e mouvement et les ruptures de ton du Finale. Les violonistes Michelle Seto et Noëlla Bouchard ont été impeccables dans l’amuse-bouche marketing de Schnittke, fausse clownerie pas drôle, dont les ficelles, 45 ans après, sont usées à la corde.

Le jeu des contrastes Schnittke : Moz-Art à la Haydn. Mozart : Concerto pour piano n° 17, K. 453. Schnittke : Concerto pour piano (1979). Haydn : Symphonie n° 78. Marc-André Hamelin (piano), Les Violons du Roy, Jonathan Cohen, Salle Bourgie, vendredi 2 juin 2023.