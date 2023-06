Projet né à l’édition 2019 de MUTEK, Auflassen réunit le compositeur et claviériste Nicolas Boucher, l’incontournable batteur Robbie Kuster et le maître de la lutherie électronique (et percussionniste de formation) Guillaume Coutu Dumont. Ce premier album studio remplit ses promesses : un bijou de grooves richement nuancés par le jeu de Kuster, les perles de notes que fait rouler Boucher, et les minutieuses manipulations de Coutu Dumont, qui a mixé l’album à Berlin auprès du maître Ricardo Villalobos. Impressionniste, ce subtil amalgame de jazz, d’ambient et de breakbeats suggère plus qu’il n’impose ses structures rythmiques house minimalistes, hormis peut-être pour Feng Bo. On savoure ces compositions qui respirent et se dissipent dans un style évoquant celui de Burnt Freeman (sans toutefois insister sur le dub), en donnant l’impression que le trio libérait de leurs cages de brefs thèmes mélodiques prenant la poudre d’escampette. Sur Zephyr — les titres des dix compositions font tous référence au vent —, Sébastien Arcand-Tourigny ajoute la chaude couleur de son saxophone. Superbe.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Auflassen ★★★★ Auflassen, Chapelle XIV Music