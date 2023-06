«Non conventionnel», Souldia

Non conventionnel ★★★ Hip-hop Souldia, Disques 7ième Ciel

À voir en vidéo

Il porte bien son titre, ce 11e album du rappeur Souldia.: le plus polyvalent de sa discographie. Dix-huit chansons qui lancent l’auditeur sur des pistes diamétralement opposées. Celle du Souldia classique d’abord, chroniqueur de la rue rappant le couteau entre les dents, arrimant son discours aux tendances de l’heure sur les meilleures de l’album,(avec Tizzo et Shreez), la plus austère(avec Lost et Izzy S), l’introspective et précieuse(avec les frères d’armes Farfadet et Die-On). Celle du Souldia adouci ensuite, le « trafiquant de mélodies » (rappe-t-il suren ouverture), qui ose le refrain pop (épatanteavec Jay Scott !) et la ballade d’amour (). Globalement, l’album est inégal, mais toujours sincère : à l’évidence, Souldia cherche moins à essayer de promouvoir sa popularité (déjà grande) qu’à éviter de faire du surplace et à se mettre en danger en sortant de sa zone de confort. Lancement sur la scène du MTelus le 16 juin, dans le cadre des Francos.