«Contra-Tenor», Michael Spyres

Le superhéros de l’art lyrique est de retour. Le programme Contra-Tenor se veut une sorte de « prolongement à l’envers » (en cinéma, on parle d’antépisode) du disque Baritenor de 2021. En pratique, Contra-Tenor aboutit à Mozart (Mithridate), alors que Baritenor partait de là (Don Giovanni). Le programme nous mène donc de la musique baroque (fin XVIIe siècle) à la musique classique  (1770) en parcourant le répertoire français et italien avec des airs de Lully, Haendel, Vivaldi, Rameau (« Cessez de ravager la terre » de Naïs), Hasse, Gluck et des compositeurs plus rares : Galuppi, Latilla, Mazzoni et Sarro. Si on a l’impression initiale que Spyres « barytonne » de plus en plus, la première succession stupéfiante du CD nous rassurera sur le côté toujours aussi « extraterrestre » du chanteur alternant les deux registres. On ira aux plages 5 et 6 écouter Catone in Utica de Leonardo Vinci, suivi de Germanico in Germania de Nicola Porpora. Trois airs sont des premières mondiales. Profitons-en, tant que ça dure !

Contra-Tenor ★★★★ 1/2 Classique Michael Spyres (ténor), Il Pomo d’Oro, Francesco Corti, Erato 5054197293467