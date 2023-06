«Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles», Viviane Audet

Viviane Audet la comédienne ? La compositrice de musiques de film ? Difficile d’être multiple dans la tête des gens. Les voilà toutes, solidaires et soudées, cette fois-ci en soutien à Viviane la chanteuse, à ses mots, à ses mélodies. On retrouve celle qui, aux dernières nouvelles en 2014, était dans Le couloir des ouragans, album de survie. Neuf ans plus tard, elle émerge en première ligne, au front de tous les combats : l’album au titre terrible est résistance et contre-attaque. Guitares vigoureuses et explosions d’orchestre pour porter les mots. Interludes au piano pour se nourrir du beau. C’est conjugué au tu : ça dit comment les hommes tuent. « Connais-tu la fin du film de peur ? » demande-t-elle dans Les louves. « Ça t’servira à rien de pas exister », répond-elle dans Tu peux tomber. Quand arrive Mer grand, l’horizon s’ouvre sur l’océan : « T’as émietté le vent / Une tendresse à la fois […] Nous sommes mille dans ton coeur. » La vraie force est toujours douce.



Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles ★★★★ Chanson Viviane Audet, Quartier général