«Folkocracy», Rufus Wainwright

Le 22 juillet, Rufus aura 50 ans. Pour célébrer, cet album. Pas commémoratif, mais empreint de mémoire, une sorte de message de l’angélique trublion qu’il fut (photo de pochette en preuve) à l’homme qu’il est devenu. Voilà d’où il vient : des Wainwright-McGarrigle, notre famille royale folk. Ça se voyait aux bringues sur scène chaque Noël, mais ça s’entend peu sur ses disques, très orchestrés, pétris d’opéra et de Judy Garland. En cela, cet album est un geste significatif, une intronisation officielle dans le cénacle des Seeger, Guthrie et compagnie. Complicités et parenté à l’honneur. Harmonies de voix en abondance et en plein coeur. Ici John Legend, là David Byrne, jusqu’à Susanna Hoffs, Sheryl Crow et Chris Stills pour raviver The Mamas The Papas le temps de Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming to the Canyon). Bien sûr, les soeurettes Martha et Lucy rappliquent (Hush Little Baby), et toute la famille est là pour la traditionnelle Wild Mountain Thyme qui a tant bercé le p’tit Rufus. Vous êtes conviés, pardi !

Folkocracy ★★★★ Folk Rufus Wainwright, BMG