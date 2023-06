«Femmes de légende», Élisabeth Pion

Élisabeth Pion est une pianiste de culture, de tempérament et de talent dont vous entendrez reparler (elle enregistrera un concerto d’Hélène de Montgeroult avec Arion). Ce CD, paru le 25 mai, son premier récital, recoupe le programme d’un concert qu’elle donnera dimanche à Saint-Lambert dans le cadre du Festival Classica. « Pour moi, ce premier album se veut une mise au monde, et par ce fait même le reflet de ma vision artistique », déclare la pianiste. Lorsque cette « mise au monde » comprend du Dutilleux (Au gré des ondes, oeuvre précoce où son style n’apparaît pas encore), une Berceuse de The Exterminating Angel d’Adès et des hommages à Lili Boulanger et à Mel Bonis, dont le cycleFemmes de légende donne son titre au disque, vous comprenez que l’artiste a du cran. Élisabeth Pion y ajoute une de ses compositions et L’isle joyeuse de Debussy, très bonne idée pour montrer au passage sa trempe, qui tient davantage des « guetteurs de sons » rythmiciens, genre Austbø ou Koroliov, que des debussystes vaporeux. Entrée en scène réussie !

Femmes de légende ★★★★ Classique Oeuvres de M. Bonis, L. Boulanger, É. Pion (piano), ATMA ACD2 2890