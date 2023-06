«But Here We Are», Foo Fighters

Avec une bonne paire de jumelles, on pourrait déjà voir de Montréal les fans des Foo Fighters faire la file à l’entrée des Plaines pour le concert que le groupe donnera au Festival d’été de Québec, le 8 juillet. On exagère, mais à la mesure de l’attente à l’égard de Dave Grohl et de sa bande, lesquels présentent un onzième album qui ne souffrira pas trop de la comparaison avec les meilleurs de leur discographie. Il y a de la vie sur cet album, pourtant marqué par le thème de la mort — celle de la mère de Grohl sur les dix minutes de The Teacher, la plus longue du répertoire des Fighters, celle du batteur Taylor Hawkins évidemment, disparu l’an dernier. Ainsi, Grohl reprend du service derrière la batterie sur cet album nettement plus inspiré que le tiède Medicine at Midnight, son registre d’émotions étant élargi par des chansons aussi diverses que la pimpante Under You en début d’album, qui fera un tabac en concert. Sur la plus frondeuse chanson titre, Grohl hurle le refrain avec la même vigueur qu’il affichait sur le classique The Colour and the Shape (1997).



But Here We Are ★★★ 1/2 Rock Foo Fighters, Roswell/RCA