«Bravo!», Sorry Girls

Heather Foster Kirkpatrick et Dylan Konrad Obront forment la paire Sorry Girls, affiliée à l’écurie montréalaise Arbutus Records, depuis 2015. Le duo présente aujourd’hui Bravo !, un deuxième album qui, pour le coup, et sans vouloir sombrer dans des jeux de mots trop complaisants pour être honnêtes, mérite une bonne main d’applaudissements. Des morceaux aux refrains accrocheurs et aux paroles guidées par un sentiment de liberté palpable et puis surtout, un peu, non, beaucoup de charme, à la folie, passionnément, même. Voilà la recette magique d’un disque délicieusement pop. Soulignons que le duo a collaboré avec leurs collègues de label Austin Tufts, batteur de Braids, et Mitch Davis, qui souffle notamment dans son saxophone pour plusieurs pistes, dont Pillar of Salt — un brin dramatique, comme on aime s’en délecter en chantant à tue-tête pour une featuring imaginaire avec Sorry Girls. Mention spéciale également pour les hymnes aux beaux jours Parade et Aftermath.



Bravo ! ★★★ 1/2 Pop Sorry Girls, Arbutus Records Inc.