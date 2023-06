La soprano Anna-Sophie Neher sera en finale à Bruxelles jeudi

La soprano canadienne Anna-Sophie Neher, 32 ans, clôturera jeudi la première des trois soirées de finale du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique. Bien connue ici, la musicienne a obtenu son baccalauréat au Conservatoire de musique de Montréal, s’est perfectionnée un an à New York au Bard College auprès de Sanford Sylvan et de Dawn Upshaw, avant de faire sa maîtrise à l’Université McGill puis d’intégrer le Studio de la Canadian Opera Company, basée à Toronto.

Originaire de Gatineau, Anna-Sophie Neher a été repérée en 2017 en remportant le premier prix au Concours OSM. Elle chantera en finale, accompagnée par l’orchestre symphonique du théâtre royal de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu, « Da tempeste il legno infranto », du Giulio Cesare de Händel, « Eccomi in lieta vesta — Oh quante volte ti chiedo », d’I Capuleti e i Montecchi, de Bellini, et « En proie à la tristesse », du Comte Ory de Rossini. Si ça passe, c’est un programme de finale « sérieux ».

Mais sur les 12 finalistes, il y a une autre Québécoise ! Carole-Anne Roussel, soprano de Rivière-du-Loup, de quatre ans la cadette d’Anna-Sophie, aura l’immense chance d’être la toute dernière candidate à se présenter, samedi en fin de soirée.

Prix d’Europe 2021, Carole-Anne Roussel a pu, grâce à cette récompense, devenir artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth à Bruxelles, où elle étudie avec José Van Dam et Sophie Koch. Elle a obtenu une maîtrise au Conservatoire de musique de Québec, sous la direction de Sonia Racine et de Martin Dubé.

Son éclosion artistique, plus récente, ayant eu lieu pendant la COVID, nous n’avons pas encore eu la chance d’entendre Carole-Anne Roussel, qui chantera « Quel guardo il cavaliere — So anch’io la virtù magica », de Don Pasquale, de Donizzetti, « Je suis encore tout étourdie », de Manon, de Massenet, la mélodie avec orchestre Säusle, liebe Myrte !, de Richard Strauss, et « No word from Tom – Quietly night – I go, I go to him », du Rake’s Progress de Stravinsky.

L’édition « chant » du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique, qui se déroule tous les quatre ans, a couronné Marie-Nicole Lemieux en 2000. Elle rassemble cette année quatre sopranos, quatre mezzos, une contralto, aucun ténor et trois chanteurs coréens, deux barytons et une basse. Après Marie-Nicole Lemieux, Hélène Guilmette a remporté le deuxième prix en 2004, Layla Claire et Michèle Losier ont été finalistes en 2008, mais depuis trois éditions consécutives, aucun Canadien n’avait atteint la finale.

Les séances de finale débutent à 14 h 15 heure de Montréal et sont retransmises en webdiffusion en direct.