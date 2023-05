Une fausse nouvelle annonce la mort de Jean Leloup

Une fausse nouvelle relayant le décès de Jean Leloup a circulé sur les réseaux sociaux lundi, bernant plusieurs internautes qui croyaient effectivement que le chanteur nous avait quittés. Une mauvaise blague qui rappelle que les fausses informations peuvent parfois se répandre comme une traînée de poudre.

« C’est une amie qui est très bien renseignée d’habitude sur le milieu artistique qui m’a envoyé cette nouvelle. J’ai contre-vérifié et quand j’ai vu que beaucoup de personnes avaient déjà partagé l’article, je l’ai fait aussi. […] J’ai contre-vérifié une fois, mais j’aurais dû contre-vérifier quatre ou cinq fois ! » s’excuse Alain Saulnier, l’ancien directeur général de l’information de Radio-Canada, qui fait partie des personnes qui se sont fait prendre au piège.

Il s’est rapidement rendu compte que la nouvelle qu’il venait de partager sur son compte Facebook n’était pas véridique. Le journaliste à la retraite y voit la preuve que n’importe qui peut se faire prendre par une fausse nouvelle, même les personnes les mieux informées. Alain Saulnier appelle donc les internautes à redoubler de prudence.

Le canular, dont on ne connaît pas l’auteur, a fait son apparition sur Facebook lundi matin, alors que le Québec pleurait déjà le décès de l’acteur Michel Côté. Il a été abondamment relayé ensuite, notamment par certaines personnes qui évoluent dans le milieu du spectacle. Selon un membre de la famille de Jean Leloup, la supercherie n’a heureusement pas été assez virale pour remonter jusqu’aux proches du chanteur, qui n’ont donc pas eu à s’inquiéter inutilement.

Cet article mensonger a été écrit à partir de la plateforme française Actualite.co, dont le nom peut faire penser à un média d’information. Mais il n’en est rien : il s’agit plutôt d’un site où les internautes sont invités à créer à la blague des fausses nouvelles, et ce, en quelques clics seulement.

D’ailleurs, le lien vers le canular portant sur Jean Leloup existait toujours mardi matin, mais menait à un message d’erreur. On comprend alors rapidement que l’annonce du décès de l’auteur-compositeur-interprète de 62 ans était en fait une « blague ».

« Le site a été conçu à des fins humoristiques, parodiques et satiriques et s’adresse à des utilisateurs avertis. Les fausses actualités (news) sont créées par les utilisateurs qui en assument seul [sic] le contenu. Elles ont uniquement un but ludique ou parodique », peut-on lire dans les mentions légales de ce site obscur.

En 2019, ce même site avait permis à un internaute lambda d’inventer un article rapportant qu’un homme était recherché après avoir agressé plusieurs joggeuses du Puy-de-Dôme, dans le centre de la France. Une « blague » qui n’avait pas fait rire les gendarmes de l’endroit, qui s’étaient vus obligés de faire une mise au point.

« Le phénomène des fausses nouvelles pourrait prendre de l’ampleur avec l’intelligence artificielle, qui permet de générer des images. Il y a de l’éducation à faire pour éviter que les gens se fassent berner, mais il faut aussi se fier au bon jugement des gens. La fausse nouvelle sur Jean Leloup n’a pas non plus circulé tant que ça », relativise d’ailleurs Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM.