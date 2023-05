Le milieu musical demande un plan de reconstruction du monastère Bon-Pasteur

« C’était l’apocalypse. » Simon Blanchet, directeur de la programmation de la chapelle du Bon-Pasteur, n’en croyait pas ses yeux, lorsqu’il est entré, samedi, dans cette prestigieuse salle de concert de musique classique qu’il dirige.

Tout comme des dizaines d’autres occupants du monastère du Bon-Pasteur, il a été invité à venir y récupérer ses effets personnels, après que les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont enfin maîtrisé le brasier qui brûlait dans l’édifice patrimonial montréalais depuis jeudi après-midi.

« Tout était très humide. C’était comme si la pluie tombait du plafond », observe M. Blanchet, qui se réjouit toutefois que les objets les plus précieux aient été relativement épargnés, tout particulièrement un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirkman de 1772 — tous les deux appartenant à la Ville de Montréal.

« Au moins, le clavecin a déjà été transporté chez le spécialiste Yves Beaupré afin qu’il soit restauré », ajoute-t-il. Le piano était quant à lui en voie de sortir du bâtiment, au moment où ces lignes étaient écrites. Les deux instruments étaient protégés par une housse, lors de l’incendie, et pourraient toujours être sauvés.

Yoan Leviel, responsable des communications du Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) se réjouit que « la structure du bâtiment n’ait pas été trop affectée, même si l’eau dégouline de partout et que la scène est apocalyptique ».

Rappelons que le monastère abrite une résidence pour personnes âgées et une coopérative d’habitation. Plusieurs organismes à but non lucratif occupent aussi des bureaux à l’intérieur du bâtiment, alors que la chapelle, au centre, a été restaurée en 1985 pour devenir la salle que dirige M. Blanchet et où le SMAM présente parfois des spectacles.

La Ville de Montréal interpellée

Samedi, le SMAM a envoyé un communiqué interpellant la Ville de Montréal de « rapidement présenter un plan de reconstruction » du bâtiment, évoquant l’importance du lieu pour tout le milieu musical montréalais. C’est d’ailleurs la Ville de Montréal qui est propriétaire des lieux, précise M. Blanchet.

« La Chapelle offrait l’occasion de présenter des concerts à un tarif réduit afin de réunir un public plus jeune et la relève artistique dans un cadre historique, peut-on lire dans le communiqué. Le Studio de musique ancienne de Montréal y présentait une série spéciale de 4 concerts intimes mettant de l’avant la relève artistique de la musique ancienne. »

« C’est la maison de tout le secteur de la musique baroque, ancienne et classique d’ici qui a brûlé », renchérit M. Leviel, qui souhaite passer à l’action rapidement, afin de restaurer non seulement la chapelle, mais aussi tout le monastère.

M. Blanchet se dit satisfait, pour le moment, que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, aient envoyé « des messages positifs ». Mme Plante a en effet laissé entendre, vendredi, que le bâtiment pourrait être reconstruit, et M. Lacombe a indiqué qu’il trouverait « des solutions » avec la mairesse.

« On va devoir attendre d’avoir une évaluation complète des dégâts, mais pour l’instant, je suis optimiste », précise M. Blanchet. Ce dernier n’exclut pas non plus de déplacer ses activités culturelles prévues à l’automne prochain dans un autre lieu, « mais il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit tout de suite ».