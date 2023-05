Philippe B: on ne change pas (quoique)

Qu’ont fait six ans, plusieurs déménagements et surtout un enfant dans la vie de Philippe B ? De l’avis même de l’auteur-compositeur-interprète, qui revient enfin avec du neuf, ces mouvements tectoniques ont fait pivoter son regard, mais pas son essence. Ce nouveau disque, intitulé non sans esprit Nouvelle administration, le révèle comme père, mais on reconnaît les accords, le style, la voix. Comme créateur et comme humain, « on change, mais finalement, on ne change pas ».

La pièce éponyme de ce sixième disque du frêle Abitibien dessine bien ce portrait ambivalent. « Révolution / Dans la cité qui se réveille / Tout a changé, tout est pareil / Nouveau monde, nouvelle saison / Nouvelle administration » — un clin d’oeil à tous ces commerces qui disent se réinventer, en vain.

Depuis quatre ans maintenant, le quotidien de Philippe B est teinté de la présence de Pauline, qui a fêté son premier anniversaireau coeur d’une belle pandémie mondiale. De quoi prolonger la bulle à trois formée pendant plusieurs mois déjà. De quoi compliquer aussi la tâche de l’auteur-compositeur, car les enfants ont cette mauvaise habitude d’être bruyants et malades, même les deux à la fois.

« C’était vraiment un cas de “il faut que je trouve la manière de faire ce que j’ai toujours fait dans une nouvelle réalité”, raconte Philippe B, le sourcil relevé. Avec une émission qui joue, puis avec la petite qui me demande des affaires à toutes les quinze minutes ça, t’as pas cet espace-là de flottement, d’être dans la lune, puis d’avoir des idées, puis de faire de la poésie ! »

Ce qui n’avait pas changé, a-t-il constaté rapidement, c’était la musique. Valeur refuge dans la tornade familiale, le cerveau et les doigts sont retournés là où ils étaient bien. « Ça ressemblait à des choses que j’avais déjà faites, dans la sorte de chanson, dans le processus, explique-t-il. J’ai décidé que c’était correct. À la limite, c’est devenu un peu la thématique de certaines affaires [comme la pièce-titre]. Puis j’ai peut-être un peu fait exprès, dans le sens où je n’ai pas essayé d’être en réaction. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Depuis son chef-d’oeuvre Variations fantômes, Philippe B tente toujours d’atterrir ailleurs, de déjouer les attentes. Pas ici. On reconnaît les riffs, on retrouve les chants féminins en écho. C’est un peu « du Philippe B qui fait du Philippe B », dit-il. « Mêmes brûlures sur le tapis, même vue sur la Main », chanterait Richard Desjardins.

La nouveauté dans ce nouveau disque est ailleurs, et elle est immense. Elle porte presque tout sur ses épaules : la venue de sa descendance et tout ce qui arrive avant et qui risque d’arriver après. Le tout raconté à la fois de manière anecdotique et universelle, avec des angles d’attaque que l’on peut transposer à sa vie même si on n’est pas inscrit à la Place 0-5.

Nouvelle administration commence d’ailleurs avec la majestueuse Je t’attends, où Philippe B décrit à sa future fille le monde dans lequel elle va naître. Sur une trame de guitare qui fait penser au Tour de l’île de Félix Leclerc, Philippe B dépose délicatement ses images fortes et fait ce qu’il appelle « un état des lieux » qui ne se veut pas moraliste. « Dans la maison de verre / Où monte la colère / D’un siècle à peine adulte / Dans le triste confort / De l’alouette qui dort / Et rêve d’un pays. »

L’alouette en colère de Félix, « la même alouette symbolique du Canadien français, elle n’est plus choquée. Elle est plus résignée, elle est confortable dans une belle grosse maison. Puis tout va bien », raconte le musicien. Qu’à cela ne tienne, l’enfant arrivera. « Je ne sais pas encore / Si tu aimes la pluie / Ni comment tu t’appelles / Mais je t’attends ici / Dans la chambre à l’envers / Une voix dans la nuit / Montréal en hiver. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

On ne change pas, mais on change un peu quand même, donc. Et c’est ce qui a aussi fait que Philippe B, versé en autofiction, était en paix avec ses musiques. « Ce qui était dit dans les chansons m’a enlevé la peur de faire la même chose. Je savais que fondamentalement, je ne parlais pas de la même affaire parce que je ne vivais pas la même affaire. » Quand il chante « les filles me font peur », on ne voit plus que les sirènes du sexe opposé, mais aussi la mère et l’enfant, par exemple. Maintenant, « tu, ce n’est pas la même personne que d’habitude », illustre Philippe B.

La clé réside dans l’angle d’attaque, affirme-t-il, donnant l’exemple de Mistral gagnant, de Renaud. « [La paternité], c’est une affaire relativement universelle, mais je trouvais que c’est difficile en chanson, contrairement à la peine d’amour, ou au fait de vivre la vie de rock, par exemple, qui sont des affaires qui se racontent bien. »

Pour sa part, Philippe B tourne entre autres son regard anxieux sur l’avenir de sa fille dans Les orages là-bas. Sur Pauline à la ferme, il se questionne sur l’impact des lieux où on vit sur la page blanche que sont nos enfants. L’ère du Verseau dépeint un père qui irait jusqu’à croire à l’astrologie pour se convaincre que tout ira bien.

Il y a bien quelques titres hors concept sur Nouvelle administration, comme Souterrain, un exercice de style à partir du film du même nom, de la réalisatrice Sophie Dupuis. Ou encore Last Call, qui se passe dans la nuit vibrante de Rouyn-Noranda. « Ça faisait du bien de sortir de ça », d’autant que ces titres le ramènent à sa région natale, à la maison. Une de ses maisons, pour être plus précis, car Philippe B vit maintenant dans la métropole après l’avoir quittée. Il fait par ailleurs remarquer que ce sont les escaliers d’un de ses appartements montréalais qui sont représentés sur la pochette. « Et les ballons qui sont là, c’est… oui, ce sont des ballons qui ont traîné dans la maison pour de vrai pendant des mois. » Et ça non plus, ce n’est pas près de changer.

Nouvelle administration Philippe B, Bonsound