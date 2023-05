«ANIMALS», Kassa Overall

Sur son troisième album — et premier pour l’étiquette britannique Warp —, Kassa Overall se révèle davantage comme compositeur et réalisateur que comme batteur. Le musicien de Seattle, qu’on a vu aux côtés de Ravi Coltrane et de Christian McBride (entre autres), offre ici sa propre et passionnante vision d’une fusion entre le rap et le jazz qui emprunte autant à la musique électronique qu’au soul orchestral, accentuant les contrastes, voire les conflits, entre ces genres pour mieux en souligner leur contribution au vocabulaire jazzistique. Il parvient néanmoins à proposer un album étonnamment cohérent qui semble suivre un fil narratif à travers lequel on entend les voix des MCs Danny Brown (sur Clock Ticking) et Lil B (sur la fabuleuse Going Up, en conclusion), ou encore de la chanteuse Laura Mvula (puissante et hypnotique So Happy) — le trompettiste Theo Croker et le pianiste Vijay Iyer (méticuleux sur The Score Was Made) collaborent aussi à cette réussite. En concert (gratuit) au Studio TD le 6 juillet, à l’affiche du Festival international de jazz de Montréal.



ANIMALS ★★★★ Jazz Kassa Overall, Warp