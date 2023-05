«Kaytraminé», Kaytranada et Aminé

Avant de devenir le compositeur acclamé qu’on invite à faire DJ àl’after-party du Met Gala en s’affichant derrière les tables tournantes aux côtés de Janelle Monáe, le Québécois Kaytranada était un beatmaker prisé de la scène hip-hop locale, et c’est à ces racines rap, ainsi qu’aux racines mêmes du rap, qu’il revient en collaborant avec le MC américain Aminé sur le projet Kaytraminé. Hormis pour 4EVA (avec Pharell Williams) et Sossaup (avec la chanteuse Amaarae), Kaytranada prend un pas de distance avec le house funky et saccadé qui a fait sa renommée internationale pour embrasser des rythmiques plus détendues sur lesquelles s’épanche le jovial Aminé avec l’aide d’une poignée de vétérans, Freddie Gibbs, Big Sean et Snoop Dogg. Tout court, l’album s’écoute comme un mixtape dansant et léger, onze vignettes bien ficelées par lesquelles le duo butine d’un groove funk austère (Who He Iz) au trap minimaliste (Westside), avant d’ouvrir les volets pour laisser entrer le soleil sur Rebuke, puis Eye et la soul K A en conclusion.



Kaytraminé ★★★ 1/2 Hip-hop Kaytranada et Aminé, Venice Music