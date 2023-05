«Seven Palms», Paul Simon

Des percussions évoquent un passé religieux. Une guitare acoustique ramène à l’origine celui qui, avec et sans Art Garfunkel, a tant bercé et secoué nos vies. Et puis Paul Simon chante, le timbre doux si familier : « I’ve been thinking… » Premiers mots du premier des sept « psaumes » composant le grand-oeuvre qu’est ce nouvel album. Trente-trois minutes solennelles et intimes à la fois. Réflexions, observations, métaphores cohabitent. Qui d’autre peut résumer le dilemme de l’Amérique en faisant parler des vaches ? « I heard two cows in a conversation /One called the other one a name / In my professionnal opinion / All cows in the country must bear the blame », chante Simon. Pour peu que l’on tende l’oreille, on entend les échos de toute une vie de mélodies et de sons trouvés tout près et très loin, une vie à tenter d’évoluer et de comprendre. Wait, dernier mouvement, demande un sursis à la mort : « I hear the ghost songs I own. » Nous aussi. Et si on réécoutait tout ? Point d’orgue magistral.

Seven Psalms ★★★★★ Folk Paul Simon, Owl Records/Legacy