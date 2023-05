«Le parfaict danser», Into the Winds

Difficile de juger de la réceptivité du public en matière de CD de musique médiévale. Ce répertoire pointu suscite par vagues des phénomènes de fascination. Le secret est peut-être de ne pas forcément dérouler en continu un programme de plus d’une heure. Ce CD d’une présentation fort élégante vise à suivre « le fil des premières danses notées en explorant également les chansons ou les pièces qui en furent parfois la source, ainsi que les compositions plus raffinées qui s’en inspirèrent ». On trouve des versions instrumentales du Gloria ou de l’Agnus Dei de la Missa la Spagna de Heinrich Isaac, Tristes plaisirs de Gilles Binchois ou des « danseries » plus connues de Claude Gervaise ou consignées par Pierre Attaingnant. L’ensemble Into the Winds (des Français, évidemment !) prend grand soin à ce que les instruments « flûtés » alternent avec chalemies, bombardes, dulcianes et saqueboutes, qui induisent plus de tension sonore. Les timbres sont superbement captés, le programme est judicieux et la notice passionnante.

Le parfaict danser ★★★★ Classique Musique de danse 1300-1500, Into the Winds, Ricercar RIC 452