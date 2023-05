«Mozart’s Mannheim», Orchestre baroque de Fribourg

Grosse nouvelle : le fameux Orchestre baroque de Fribourg se retrouve chez Deutsche Grammophon et son premier CD est paru le 19 mai. La présence du label jaune entérine clairement la suppression de l’étiquette Archiv, associée antérieurement aux enregistrements baroques de DG. Le programme rappelle ce que faisait le Concerto Köln chez Teldec. Martin Sauer, tête pensante artistique et sonore de Teldec il y a 25 ans, est d’ailleurs le directeur artistique de cet enregistrement qui propose en premières mondiales l’ouverture duMarchand de Smyrne de Vogler, la Symphonie no 55 de Cannabich, un concerto pour violon de Christian Danner (joué avec raideur) et un sextuor de Carl Joseph Toeschi, mis en regard avec une ouverture de Holzbauer, l’Air de concert K. 294 et la Symphonie K. 208/212 de Mozart. L’objet est d’explorer la musique qui nourrissait le meilleur orchestre d’Allemagne quand Mozart visita Mannheim en 1777-1778. De fait, ce CD est une suite dynamique et réussie du célèbre coffret Archiv L’École de Mannheim de la Camerata Bern paru en 1980.

Mozart’s Mannheim ★★★★ Classique Oeuvres de Cannabich, Danner, Mozart et Vogler. Freiburger Barockorchester. DG 486 3504.