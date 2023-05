«Thomas Lauderdale meets The Pilgrims», Thomas Lauderdale et Satan’s Pilgrims (avec Pink Martini)

Thomas de chez Pink Martini avait ça sur les tablettes chez lui en Oregon, projet inachevé qu’il a eu la bonne idée de raviver. Ça gaze et ça boume, donner en surf orchestral (à base de grand piano) des pièces pigées au gré du plaisir dans des zones pas surf a priori : chez Gershwin (Rhapsody in Blue), chez Cole Porter (Night and Day), dans le canon gospel du XIXe popularisé par Elvis (How Great Thou Art), revisitant même une suprême ballade plagiste de Brian Wilson (Girls on the Beach). Vieille bonne idée, en vérité : tous les groupes des années 1960 s’offraient le Casse-Noisette en surf, le Bumble Bee de Rimsky-Korsakov. Rien d’original dans ce principe moteur du surf : tout s’y colle. Les Satan’s Pilgrims, comme leurs prédécesseurs, sont assez performants dans le genre (ni Dick Dale ni Arthur des Jaguars, mais efficaces). Et les arpèges de piano ampoulés à la Liberace (exprès) constituent la valeur ajoutée de cette curiosité. Pour toutes les marées.

Thomas Lauder-dale Meets The Pilgrims ★★★ Surf orchestral T. Lauderdale et Satan’s Pilgrims (avec Pink Mar-tini), Audiogram