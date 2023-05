«Could Have Done Anything», Charlotte Cornfield

Charlotte Cornfield aurait pu faire n’importe quoi pour son dernier album, son cinquième. Celle que le magazine Rolling Stone présente comme le « secret le mieux gardé du Canada » revient plutôt avec une alt-folk singulière, engageante et profonde, qu’elle parfait à chaque nouveau disque depuis Two Horses, paru en 2011. Could Have Done Anything est ainsi un délicat ensemble de neuf chansons — toutes écrites, composées et interprétées par la Torontoise et inspirées par ses récentes explorations. Après avoir conduit jusqu’à la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York, Charlotte Cornfield s’est mise à l’ouvrage au côté du producteur et musicien Josh Kaufman, reconnu notamment pour ses collaborations avec Taylor Swift, The War on Drugs ou encore The National et qui l’accompagne en jouant différents instruments. C’est ce que raconte en partie You and Me, tandis que Gentle Like the Drugs est, par exemple, imprégné d’un passage de l’artiste en Arizona. En réalité, Could Have Done Anything ouvre simplement, mais sûrement, la voie vers le champ des possibles et des reliefs émotionnels infinis.

Could Have Done Anything ★★★★ Folk Charlotte Cornfield, Next Door Records