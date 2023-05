Musique classique: enthousiasme et expectatives autour de la saison estivale

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

La saison estivale classique 2023 se signale par l’arrivée de deux nouveaux directeurs artistiques, Mathieu Lussier au Domaine Forget et Vincent Lauzer en tant que codirecteur de Montréal baroque. C’est aussi le premier grand bol d’air frais sans contraintes depuis 2019, qui nous en apprendra beaucoup sur l’après-pandémie.

Même si les vannes étaient finalement ouvertes en 2022, rappelons-nous qu’à pareille époque il y a un an, les organisateurs étaient en quête de « visibilité », notamment quant à l’accueil des artistes étrangers. La plupart, Lanaudière en tête, avaient fait le pari d’une normalité organisationnelle, mais aussi d’un « besoin de sortir » des mélomanes après une période de manque. Cela ne s’est pas du tout passé comme prévu. On ne nous en voudra pas de qualifier le millésime 2022, sur le plan de la fréquentation, de « quasi catastrophique », à une exception près : le concert gratuit de l’OM au mont Royal, où les foules se sont massées. Mais Lanaudière a divisé son public par deux, malgré une programmation internationale huppée, alors qu’un extraordinaire Faust au Festival d’opéra de Québec ne remplissait même pas la salle à moitié.

Les trois phares

La saison 2023 entraîne donc un calibrage des ambitions, notablement à Lanaudière et à Orford. Lanaudière ne sacrifie en rien à la qualité : le festival affiche Leonardo García Alarcón et William Christie, le premier dans Monteverdi, les 22 et 24 juillet, le second dans Händel, le 15 juillet.

Les concerts plus symphoniques seront assurés par l’OSM et l’OM. Rafael Payare dirigera notamment la 9e Symphonie de Beethoven (en ouverture le 7 juillet), puis le Concerto pour orchestre de Bartók, alors que Yannick Nézet-Séguin abordera la spectaculaire Symphonie alpestre de Strauss le 28 juillet et la Symphonie pathétique de Tchaïkovski le 6 août en clôture. Pour l’année Rachmaninov, Denis Kozhukin jouera le 2e Concerto avec l’OSM et Marc-André Hamelin, le « Rach 3 » avec l’OM. Par rapport à 2022, il n’y a plus cette exubérance frivole : des affiches incroyables dans des églises ou des « concerts en trop ».

Orford raccourcit et centre son festival du 7 juillet au 5 août, met en pause sa compétition pour jeunes artistes et va jusqu’à juxtaposer Jean-Michel Blais et Sergeï Babayan dans sa programmation. La venue de ce dernier, le 5 août, est l’événement d’une édition consacrée à Schubert (dont un Voyage d’hiver par Philippe Sly et Olivier Godin le 28 juillet) qui débutera par un concert des Violons du Roy avec Stéphane Tétreault en soliste.

Le troisième grand festival historique, celui du Domaine Forget, est désormais sous la houlette du bassoniste et chef Mathieu Lussier. C’est dire qu’on va y entendre des choses originales et intéressantes sur le thème « Ouverture et découverte », ce qui est illustré au premier chef par le concert Sous les ponts de Paris, le 5 août, regroupant des oeuvres de Méhul, de Grétry et d’Augusta Holmès.

Le festival, qui s’ouvrira à 16 h le 24 juin avec un concert spécial intitulé Le voyageur, hommage des Violons du Roy à Gilles Vigneault, accueillera les 22 et 23 juillet l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. Alexandre Tharaud, Benedetto Lupo et le Quatuor Emerson, pour sa tournée d’adieu, font partie des invités prestigieux de cette édition.

Juin cossu

Avant de se rendre au Domaine Forget, le Quatuor Emerson passera par Montréal, le 6 juin, au Festival de musique de chambre. La tenue de trois festivals dans les trois premières semaines de juin est la grande nouveauté de cette année, puisqu’au Festival Classica de la Rive-Sud, jusqu’au 17 juin, dont les trois opéras seront présentés à Montréal, s’ajoutent le Festival de musique de chambre du 4 au 18 juin (avec non seulement les Emerson, mais aussi un concert de clôture à la Maison symphonique) et, nouveauté de cette année, Montréal baroque.

Montréal baroque, désormais codirigé par Matthias Maute et Vincent Lauzer, change ainsi de dates. Traditionnellement associé à la fin de semaine de la fête nationale, il se déploiera le week-end précédent (15 au 18 juin) sur le thème « Chaos et confettis ». Autre surprise, heureuse, son retour à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, son lieu historique. Ouverture le jeudi 15 juin avec l’Orchestre baroque de Finlande, le Barokkanerne et l’Ensemble Caprice. L’ultime journée du 18 juin sera consacrée à la danse et se déroulera à l’Édifice Wilder – Espace danse. Le choix de Montréal baroque, qui a aussi connu une édition 2022 plus que morose, a été de revenir « à fond », avec une offre pléthorique, dans l’esprit de bouillonnement musical de cet événement créé par Susie Napper.

Gounod et concerts de masse

Le Festival d’opéra de Québec (23 juillet au 2 août) supprime tout concert satellite pour se concentrer sur des spectacles phares : Roméo et Juliette de Gounod avec Hélène Carpentier, Thomas Bettinger et Patrick Bolleire et la création de Messe solennelle pour une pleine lune d’été, opéra de Christian Thomas adapté de la pièce de Michel Tremblay. Autre adaptation : celle de La fille du régiment de Donizzetti pour le spectacle réalisé en coproduction avec les Jeunesses musicales Canada.

Si, après Québec, vous poussez plus loin, vers Rimouski, les Concerts aux îles du Bic vous attendent du 5 au 12 août. Ouverture avec Myriam Leblanc et l’Ensemble Mirabilia, puis par les cofondateurs du festival, Élise Lavoie au violon et James Darling au violoncelle. La seconde fin de semaine rassemblera, notamment, le violoncelliste Cameron Crozman et la pianiste Meagan Milatz (que l’on retrouve le 24 en clôture du Festival de musique de chambre de Sainte-Pétronille, sur l’île d’Orléans), mais aussi le pianiste Mathieu Gaudet.

La fin de la saison estivale sera assurée par l’Orchestre symphonique de Montréal. Le grand concert au Parc olympique aura lieu cette année le 16 août, et la Virée classique à la Place des Arts se tiendra du 18 au 20 août. Les détails de la programmation seront révélés le 6 juin. Et pour ce qui est du second événement de masse à Montréal, l’Orchestre Métropolitain organise son concert au mont Royal le mercredi 2 août. Alain Lefèvre y jouera André Mathieu.

Une pléthore d’autres manifestations enrichira l’été musical. On pourra ainsi écouter le Requiem de Mozart à Saint-Eustache le 6 juillet ou se retrouver à la Maison Trestler les mercredis entre le 28 juin et le 16 août, avec, même, la visite prestigieuse de Charles Richard-Hamelin le 26 juillet.

Les habitants de l’Outaouais, enfin, se tourneront avec bonheur vers Ottawa, où la succession rapprochée de « Musiques et autres mondes » et du Festival de musique de chambre inondera la capitale de musique du 4 juillet au 3 août. Plusieurs gros rendez-vous au « Chamberfest » : un lancement le 20 juillet avec James Ehnes dans les concertos pour violon de Bach, deux concerts consacrés aux dernières sonates pour piano de Beethoven par Hinrich Alpers et un récital d’Angela Hewitt.

