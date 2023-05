À la découverte du Québec, un festival à la fois

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

L’été est propice aux belles escapades, qu’elles soient touristiques ou artistiques. Voici quelques itinéraires qui sillonnent les routes québécoises au rythme des festivals.

Vibrante Gaspésie

Le Festival en chanson de Petite-Vallée est un incontournable de la région, un événement vraiment pas comme les autres. On s’y rend depuis 40 ans maintenant pour applaudir des artistes francophones de tous horizons au gré des marées et des belles rencontres. Il faut bien dire que chaque année, pendant un peu plus d’une semaine, le temps s’arrête dans cette partie la plus au nord de la Gaspésie à la faveur d’une ambiance unique, chaleureuse et festive, transcendée par la musique. Comment oublier les spectacles intimistes donnés face à la mer ou les discussions avec les habitants du coin, les habitués et les curieux au petit matin autour d’un bon feu ?

Cet été, du 28 juillet au 5 août, les Gaspésiens et leurs invités auront l’occasion de découvrir sur scène une programmation éclectique dont font notamment partie la lauréate des Francouvertes 2023, Jeanne Côté, Kanen, Ariane Roy, Velours Velours, Lydia Képinski, Natasha Kanapé, Vincent Vallières, Gregory Charles, Louis-Jean Cormier et Richard Séguin, sans oublier Alan Côté, à qui on doit le festival… De la Vieille Forge au Shed à Léon, en passant par le Chapiteau, Petite-Vallée promet une fois de plus d’être animée !

Autour de la Saint-Jean, la Baie-des-Chaleurs accueille le jeune festival BleuBleu. Du 22 au 25 juin, direction Carleton-sur-Mer pour une série de concerts divers et variés avec, notamment, Marie-Pierre Arthur, Emma Beko, Lesser Evil, CRABE ou encore Goodbye Karelle, le projet musical de l’actrice Karelle Tremblay. À noter également le spectacle gratuit de la fête nationale, où sont attendus Les Louanges, Greg Beaudin et Rau Ze, ainsi que La Nuit Shift Radio, qui verra se succéder plusieurs DJ jusqu’à l’aube.

BleuBleu, c’est par ailleurs l’occasion de se rassembler dans des lieux atypiques, comme la Cabane-à-Eudore et la chapelle du Mont-Saint-Joseph, et d’assister à des activités rassembleuses (Souper Moules&Frites, jeux de plage, marché d’artisanat, etc.) entre la communauté locale et les visiteurs.

Du 10 au 13 août, le 19e festival Musique du bout du monde investit, quant à lui, tout le Grand Gaspé et propose, entre autres, des performances de Pamela Rooney, de Dominique Fils-Aimé, de Bon Enfant, de Zach Zoya et de Naxx Bitota. Depuis 2003, son objectif est ainsi de diversifier la scène musicale régionale, et les festivaliers s’y pressent surtout pour avoir la chance d’assister au spectacle au Lever du Soleil à Cap-Bon-Ami, dans le majestueux parc national Forillon, assuré cette année par Klô Pelgag. Toujours un grand moment d’émotion, dans les embruns du golfe du Saint-Laurent, évidemment.

Charlevoix et son incontournable Festif!

Disons-le tout de suite : le Festif! de Baie-Saint-Paul, dont la 14e édition se tient du 20 au 23 juillet, présente l’une des programmations les plus intéressantes de l’été. Violett Pi, TOPS, Milk&Bone, Safia Nolin, Bibi Club, La Sécurité, Hippie Hourrah, Jean-MichelBlais, Daniel Bélanger, Patrice Michaud, Backxwash, Narcisse, DVTR… la liste des artistes locaux qui seront de la partie est tout simplement impressionnante, et ce n’est qu’un aperçu ! Du côté international, le groupe DakhaBrakha, venu d’Ukraine, et Amyl and the Sniffers, en provenance d’Australie, se produiront également dans la charmante petite ville du comté de Charlevoix.

Rappelons que le Festif! attire les foules depuis 2009 et sa popularité ne cesse de croître. Si Baie-Saint-Paul ne compte que 7500 habitants, l’édition 2022 a rassemblé quelque 40 000 personnes. Cette année, plus de 100 spectacles sont prévus dans un « pit à sable », sur le quai ou bien dans des lieux encore tenus secrets.

Une capitale nationale bouillonnante

Un peu plus tôt, le mythique Festival d’été de Québec, parmi les doyens de la province, est attendu de pied ferme par les juilletistes pour sa 55e édition qui se déroulera du 6 au 16. Pendant 11 jours, les festivaliers ont des dizaines et des dizaines de spectacles à découvrir sur l’une des quatre scènes installées sur les Plaines d’Abraham. Des artistes mondialement reconnus, comme Lana Del Rey, Christine and The Queens, Feist, The War on Drugs, Billy Talent, Allison Russell, Green Day, Jessie Reyez, et des musiciens d’ici de renom ou émergents : Robert Charlebois, Salomé Leclerc, Isabella Lovestory, Les Hay Babies, Lumière, Les Shirley, Sophia Bel, Teke::Teke, Vanille, Coeur de Pirate, Fuudge, Ghostly Kisses… à peu près tous les styles musicaux seront représentés au FEQ !

C’est la fête à Trois-Rivières

Place à la musique country avec la toute première édition du festival Saloon, qui se déroule à Trois-Rivières le 9 juin. Brett Kissel, Laurence St-Martin, Francis Degrandpré, René Hamel et The Reklaws donneront des concerts sur les bords du Saint-Laurent, et le festival annonce une ambiance très cowboy avec de nombreuses animations et concours.

Du 29 juin au 9 juillet, FestiVoix, qui est de retour pour une 30e édition, offre aux Trifluviens et aux touristes une centaine de spectacles répartis sur une quinzaine d’endroits de la ville mauricienne. Pierre Kwenders, Martha Wainwright, Laurence Jalbert, Kaïn, La Chicane, Naomi, Le Couleur, Gab Bouchard, etc. Là encore, le décor du fleuve sert d’écrin aux très nombreuses performances musicales.

La fin de l’été sera, par ailleurs, marquée par Trois-Rivières en Blues, qui souligne son 15e anniversaire du 24 au 27 août, avec des prestations de George Thorogood and the Destroyers, d’Ana Popovic et de JP Soars.

Ces festivals qui valent aussi le détour

Jusqu’au 3 juin, c’est à Rouyn-Noranda que ça se passe, avec la 19e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, qui reçoit notamment les musiciens Daniel Lanois — qui a par ailleurs récemment collaboré à l’excellent dernier album de Tinariwen —, Louis-Jean Cormier — sous le feu des projecteurs depuis l’annonce du retour de Karkwa —, mais aussi Scott-Pien Picard et Hanorah.

Un peu plus tard, du 15 au 18 juin sur la Côte-Nord, les mélomanes ont rendez-vous au Festival de la Chanson de Tadoussac. Pour sa 39e édition, celui-ci accueille de nombreux artistes, comme Les soeurs Boulay, Lysandre, Katia Rock, zouz, Les Hôtesses d’Hilaire ou encore Elliot Magino.

Et puis, les 6, 7 et 8 juillet, les amoureux transis de musique seront comblés avec festival La Noce. Sous le thème de la Noce de bois, les célébrations du festival qui se tient à Saguenay seront animées de jour comme de nuit par Gabrielle Shonk, Pelada, Silverio, Fernie, Calamine ou encore P’tit Belliveau.

Enfin, le Festival international du Blues de Tremblant fera, pour sa part, trembler ses participants du 12 au 16 juillet, avec une succession de concerts familiaux et gratuits. Au programme, notamment : Sugaray Rayford, Delgres, Dumpstaphunk, Southern Avenue. Cinq jours envoûtants dans l’esprit du village piétonnier !

