«Now», Graham Nash

Il a 81 ans, le p’tit gars de Blackpool. C’est ce que souligne le titre : lui, maintenant. Pas seulement l’un des Hollies. Pas simplement le Nash de Crosby, Stills Nash. On ne retrouve pas l’ex de Joni Mitchell (Our House, c’était leur maison). On rejoint Nash, c’est tout. Photographe émérite, encore et toujours « le meilleur chanteur d’harmonies haut perchées, avec Art Garfunkel et Phil Everly », comme disait feu Crosby. Timbre intact. Brillant mélodiste, arrangeur, parolier. Oui, l’entrée en matière, Right Now, sonne CSN, c’est exprès. Oui, A Better Life ferait un peu leçon de vie si l’air ne gambadait pas si agréablement. Oui, l’activiste rempile sur Golden Idolset Stars and Stripes : c’est d’actualité. Oui, c’est empreint de tendresse : Love of Mine caresse. Étonnement ? In a Dream ajoute mots et harmonies à une pièce instrumentale d’Alan Price (créée en 1973), un vieux rêve exaucé. Clin d’oeil ?Buddy’s Back, ode à Holly, l’inspiration des Hollies, boucle la boucle. Oui, l’album d’une vie, au présent vibrant de Graham Nash.

Now ★★★★ 1/2 Folk Graham Nash, BMG