«The Answer Is Always Yes», Alex Lahey

Avec le concours du vétéran compositeur et réalisateur Jacknife Lee (U2, R.E.M., Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers, la grosse gomme, quoi !), l’autrice-compositrice-interprète australienne Alexandra Lahey a concocté un troisième album qui se qualifierait de nostalgique, n’eût été le fait qu’elle arrivait au monde au moment où ses influences dominaient le paysage de la musique populaire. L’excellente Good Time en ouverture aurait pu être la face B de All I Wanna Do (1994), succès de Sheryl Crow ; la plus poisseuse Congratulation, guitares grunge à l’avenant, évoque vaguement Nirvana. Et ainsi de suite dans cet attachant album suintant le son alt-rock-pop années 1990, époque aussi revisitée par sa consoeur Julien Baker, à qui on la comparera. La réalisation nickel, raffinée, magnifie le timbre clair et l’interprétation tantôt sensible, tantôt frondeuse de la musicienne, qui transforme dans ses textes ses propres angoisses en des strophes gorgées d’humour et d’optimisme, jusque dans le titre de l’album.

The Answer Is Always Yes ★★★ 1/2 Rock Alex Lahey, Liberation