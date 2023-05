«Pierre Sancan. A Musical Tribute»

Pierre Sancan (1916-2008), l’un des plus éminents pédagogues du piano du XXe siècle, a formé Jean-Philippe Collard, Michel Béroff, Jean-Efflam Bavouzet, Jacques Rouvier, Abdel Rahman El Bacha, le regretté Daniel Varsano et Alain Lefèvre. Jean-Philippe Collard lui avait rendu hommage en couplant le Concerto pour piano de Sancan à son enregistrement du Concerto no 1 de Tchaïkovski. Cet hommage-là va plus loin et surpasse en énergie le précédent dans le concerto. Le style de Sancan compositeur fait indéniablement penser à un moyen terme entre Francis Poulenc (les ambitions similaires, mais pas le même génie) et Jean Françaix (avec, ici, plus de pétillement et d’inattendu).Pour cet hommage, Jean-Efflam Bavouzet et Yan Pascal Tortelier ont concocté un programme parfait, pétillant dès l’Ouverture joyeuse (à laquelle répond une Ouverture Commedia dell’arte de la même veine), se prolongeant avec la version désormais référentielle du Concerto, une symphonie pour cordes et une sonatine pour flûte comme celle de Poulenc, 11 ans avant Poulenc. Superbe initiative.

Pierre Sancan ★★★★ Classique Jean-Efflam Bavouzet (piano), Yan Pascal Tortelier (dir.), Chandos CHAN 20154