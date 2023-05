«Amatssou», Tinariwen

Tinariwen nous rend la vie un peu meilleure depuis ses débuts en 1979 aux confins du Mali et de l’Algérie. Aujourd’hui, les Touaregs présentent un neuvième album studio, Amatssou, où leur blues du Sahara est, sans pareil, doucement empreintde country et de folk, qui, eux aussi, trouvent leur source dans des étendues hostiles, celles de l’Amérique profonde. Le mélange des genres et la rencontre des territoires ont donc, plus que jamais, du très, très bon. Le ton est ainsi donné avec Kek Alghalm et Tenere Den, deux remarquables morceaux où les banjos et les violons du musicien Fats Kaplin s’entrelacent aux riffs mélancoliques et aux voix enveloppantes du groupe du désert. Quant aux chansons Arajghiyine et Ezlan, par exemple, elles bénéficient de la maîtrise du pedal steel guitar de l’acolyte de Jack White. Cette précieuse collaboration confère une ambiance inusitée à Amatssou, presque onirique. Mais il ne faut pas s’y tromper, le disque n’est pas un mirage. Il nous invite plutôt à contempler nos paysages imaginaires.

Amatssou ★★★★ 1/2 Blues Tinariwen, Wedge